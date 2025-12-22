Una exposició repassa els 125 anys d’història dels Pastorets de Berga
La proposta, que s’emmarca dins els actes de celebració de l’aniversari de l’espectacle nadalenc, es podrà visitar fins al 14 de gener
Axel Lapuerta
Fotografies, vestuari, cartells, attrezzo, maquetes o documentació. Aquests són alguns dels objectes que formen part de la història dels Pastorets de Berga i que, des d’ahir dissabte i fins al 14 de gener, es poden visitar en una exposició al Museu Comarcal de Berga. La mostra està impulsada per l’Agrupació Teatral la Farsa i l’Àrea de Patrimoni Cultural i Museus de l’Ajuntament de Berga, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, en el marc de la programació del 125è aniversari dels Pastorets de Berga.
«Arribar a aquest 125è aniversari és molt important per a la Farsa, i encara més fer-ho amb la salut de ferro amb què s’ha arribat. En el muntatge d’enguany hi ha 170 persones implicades, tant al davant com al darrere de l’escenari», assegura Anna E. Puig, codirectora dels Pastorets. En aquesta línia, Puig explica que «ens va semblar que aquesta era una bona ocasió per buscar alguns objectes que teníem guardats des de feia molts anys perquè la gent els pogués veure i recordar».
L’exposició inclou un fris cronològic amb les principals dates que han marcat la trajectòria d’aquesta tradició. En són un exemple la primera funció dels Pastorets a Berga, que va tenir lloc a cal Minga (1900); la fundació de l’Agrupació Teatral la Farsa, que va assumir la representació del muntatge (1958); el primer concurs de Garrofes (1973); el trasllat dels Pastorets del Teatre Patronat al Teatre Municipal de Berga (1984); el centenari de la representació a Berga (2000) o la primera vegada que el paper de Satan va ser interpretat per una dona (2019).
Per altra banda, l’alcalde de Berga i regidor de Patrimoni Cultural i Museus, Ivan Sànchez, afirma que «ningú entendria unes festes de Nadal a Berga sense la representació dels Pastorets: és una de les dates fonamentals del calendari berguedà i una de les tradicions més arrelades a la ciutat. Podríem dir que els Pastorets són gairebé la Patum d’hivern».
El disseny de la mostra, que porta per títol “Els Pastorets de Serafí Pitarra a Berga.125è aniversari”, ha anat a càrrec de l’il·lustrador berguedà Salvador Vinyes. La proposta està oberta al públic als matins, de dilluns a diumenge, de les 10 del matí a les 2 del migdia, i a les tardes de dijous a dissabte, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre.
La celebració continua
Un dels actes més esperats d’aquest aniversari és la representació d’agermanament amb els Pastorets de Molins de Rei i Sant Quirze de Besora, poblacions on també representen l’obra de Pitarra. La funció tindrà lloc el dissabte 3 de gener a les 6 de la tarda.
En paral·lel, el divendres 9 de gener, a les 6 de la tarda, al Casal Cívic de Berga, es presentarà el llibre del treball de l’historiador Albert Rumbo: No és Garrofa, que és veritat! Les Garrofes 120 anys de crítica social berguedana a partir dels Pastorets d’en Pitarra.
El punt final de l’aniversari serà un dinar col·lectiu amb sorpreses, el dissabte 10 de gener al Cinema Catalunya, que està obert a totes les persones que en algun moment o altre han participat en l’espectacle. Els tiquets es podran adquirir a la web de l’entitat.
