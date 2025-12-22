Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Matinada blanca a indrets de l’alt Berguedà i afectacions a la C-16 per la neu

S’ha restringit el pas als camions de 3a categoria entre Guardiola de Berguedà i Bagà en sentit nord i és obligatori l’ús de cadenes en alguns punts, segons informa el Servei Català de Trànsit

Entre 15-20 centímetres de neu aquest dilluns al matí al xalet-refugi dels Rasos de Peguera

Entre 15-20 centímetres de neu aquest dilluns al matí al xalet-refugi dels Rasos de Peguera / @refugirasos

Anna Costa

Anna Costa

Berga

Diversos punts de l'alt Berguedà s’han despertat aquest dilluns amb neu. La nevada ha deixat entre 15 i 20 centímetres de neu en zones elevades, com per exemple el xalet-refugi dels Rasos de Peguera, on a les 8 del matí el paisatge era completament emblanquinat.

Afectacions viàries

La nevada ha provocat afectacions viàries importants a la C-16 (Eix del Llobregat). Segons informa el Servei Català de Trànsit, s’ha restringit el pas als camions de 3a categoria entre Guardiola de Berguedà i Bagà en sentit nord.

A més, és obligatori l’ús de cadenes entre Bellver de Cerdanya i Urús en ambdós sentits, així com també entre Bagà i Bellver en sentit nord, on la via a primera hora del matí continua afectada per l’acumulació de neu.

Les autoritats recomanen extremar la prudència, consultar l’estat de les carreteres abans de desplaçar-se i portar equipament d’hivern adequat, ja que les condicions meteorològiques adverses podrien mantenir-se durant les pròximes hores.

Paisatges nevats

Gósol, és una altra de les poblacions que ha arrencat l'hivern amb el paisatge blanc.

