Matinada blanca a indrets de l’alt Berguedà i afectacions a la C-16 per la neu
S’ha restringit el pas als camions de 3a categoria entre Guardiola de Berguedà i Bagà en sentit nord i és obligatori l’ús de cadenes en alguns punts, segons informa el Servei Català de Trànsit
Diversos punts de l'alt Berguedà s’han despertat aquest dilluns amb neu. La nevada ha deixat entre 15 i 20 centímetres de neu en zones elevades, com per exemple el xalet-refugi dels Rasos de Peguera, on a les 8 del matí el paisatge era completament emblanquinat.
Afectacions viàries
La nevada ha provocat afectacions viàries importants a la C-16 (Eix del Llobregat). Segons informa el Servei Català de Trànsit, s’ha restringit el pas als camions de 3a categoria entre Guardiola de Berguedà i Bagà en sentit nord.
A més, és obligatori l’ús de cadenes entre Bellver de Cerdanya i Urús en ambdós sentits, així com també entre Bagà i Bellver en sentit nord, on la via a primera hora del matí continua afectada per l’acumulació de neu.
Les autoritats recomanen extremar la prudència, consultar l’estat de les carreteres abans de desplaçar-se i portar equipament d’hivern adequat, ja que les condicions meteorològiques adverses podrien mantenir-se durant les pròximes hores.
Paisatges nevats
Gósol, és una altra de les poblacions que ha arrencat l'hivern amb el paisatge blanc.
