La nevada fa circular amb cadenes a la Cerdanya i a Castellar de n'Hug al Berguedà
Les primes volves de neu han caigut de matinada, però el descens de les temperatures ha fet que la precipitació hagi estat de neu durant bona part del matí
El gel i la neu compliquen la circulació per algunes carreteres, com ara la GIV-4016 a Toses i la N-260 a Planoles, encara a la part ripollesa, però ja en la zona d'accés a la Cerdanya. A C-16 Urús (l'entorn del túnel del Cadí), a la C-162, Riu de Cerdanya, a la LP-4033a i a la LP-4033b, a Bellver Cerdanya, a LV-4036, a Lles de Cerdanya; a LV-4037, a Prullans; a LV-4055, a Montellà i Martinet i N-230r, a Bellver de Cerdanya. S'hi ha de circular amb cadenes en aquests moments. També hi ha problemes per la neu a dues vies de l'Alt Urgell, la LV-4052, a Arsèguel, i LV-5134, a Valls d’Aguilar.
És una situació similar hi ha la part més al nord del Berguedà, a Castellar de N'Hug, la BV-4031
L'afectació més important es troba al Pirineu més occidental. Als Pallars Sobirà hi ha 11 vies afectades, entre les quals la C-13, a Llavorsí; la C-147 i la C-28z, a Esterri d’Àneu; la L-504 i la L-510, a Tírvia; la LV-5004, a Espot, i LV-5131/LV-5222/LV-5223/LV-5224/LV-5225, a Sort.
I a la Vall d'Aran, les vies afectades són la C-142b, a Naut Aran i la C-28, a Vielha e Mijaran.
