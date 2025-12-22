Puig-reig dinamitzarà la recta final de les festes amb una pista de gel sintètic
La instal·lació estarà en funcionament els dies 2, 3 i 4 de gener a la plaça Nova, amb l’objectiu de potenciar el comerç local i oferir una activitat lúdica familiar
Regió7
L'Ajuntament de Puig-reig manté les activitats de l’agenda de Nadal i dinamitzarà la recta final de les festes nadalenques amb una aposta per la dinamització comercial i infantil: la instal·lació d’una pista de gel sintètic a la plaça Nova, que estarà en funcionament els dies 2, 3 i 4 de gener (de 10.30 h a 13.30 h i de 15 h a 20 h).
La iniciativa pretén ser un impuls per al teixit comercial del municipi durant els dies previs a Reis. Per aquest motiu, els tiquets per patinar es podran obtenir als comerços de Puig-reig per una compra mínima de 5 euros. A més, amb l’objectiu que ningú es quedi sense provar l’experiència, el consistori ha repartit tiquets a tot l’alumnat de les escoles del municipi, des de 1r fins a 6è de primària.
Un programa d’activitats que no s’atura
Després d’un inici de festes marcat per l’encesa de llums, els Pastorets i el Pessebre Vivent de les escoles i el concert de l’escola de música, Puig-reig entra ara en els dies més intensos del calendari. Aquest dimarts, 23 de desembre, els més menuts faran cagar el tió a la plaça de l’Olivera. Dijous, dia de Nadal, no faltarà el tradicional quinto al pavelló. I entre el 26 i el 28 de desembre es disputarà el torneig 3×3 de Nadal. El 26 de desembre el patge reial arribarà a la Torre Vella de Cal Pons.
Nomenament de Josep Solà com a fill adoptiu
El pròxim diumenge, 28 de desembre, se celebrarà el nomenament de mossèn Josep Solà com a Fill Adoptiu de Puig-reig. El dimarts 30 de desembre hi haurà Disco Jove sense alcohol. L'endemà, dia 31, gran festa de Cap d’Any. I concert i ball d’Any Nou el primer dia de gener. A més, hi haurà tallers de batucada i cinema amb el Cine Xic per arribar al final de festes el dia 5 de gener amb l’arribada dels Reis de l’Orient.
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- La perfumeria Regina abaixa la persiana: «És la història de la nostra família»
- Un turisme pateix una sortida de via a la carretera de Vic de Manresa
- Rescaten un grup d'adolescents i monitors que s'han vist sorpresos per una allau a Meranges
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós