Desencallen les obres dels Pedregals de Berga després d’un acord entre Ajuntament i empresa
Els primers materials ja han arribat a la zona i es preveu que les obres s’iniciïn de manera visible després de festes
Després de setmanes de negociacions per desencallar la urbanització dels Pedregals, l’Ajuntament de Berga ha anunciat que l’inici dels treballs és imminent. Després de les festes nadalenques, les màquines començaran a treballar per urbanitzar i acabar un projecte iniciat fa més de quinze anys. De moment, l'empresa ja ha posat tanques i material necessari a la zona.
El regidor d'Urbanisme de Berga, Aleix Serra, ha aplaudit que finalment s'hagi pogut desencallar un projecte molt important per Berga. Al ple d'aquest desembre, propietaris de terrenys, van mostrar el seu malestar pels "retards acumulats, les promeses incomplertes i els perjudicis greus per a les famílies". El regidor Serra va dir que estaven pendents d'un informe extern per poder resoldre el conflicte amb l'empresa que mantenia les obres paralitzades des d'aquest estiu passat, que era la data prevista per iniciar els treballs després de l'adjudicació de l'obra a la primavera a la UTE formada per Construcciones Fertres i Barcino.
Amb la documentació tècnica a les mans, l’empresa ha rebaixat expectatives i l’Ajuntament ha acceptat part de les reclamacions. "Això ha permès desencallar l’obra", ha remarcat el regidor Aleix Serra: "Hem anat acostant posicions respecte a l’estudi d’Endesa, on es detectaven actualitzacions i increments de costos". Les obres no havien començat per un sobrecost derivat de l’actualització de l’estudi tècnic d’Endesa, necessari per a l’execució. Ara, s'ha arribat a un acord entre ajuntament i empresa que permet iniciar els treballs, tot i que Aleix Serra no ha volgut donar detalls de com s'assumirà l'augment de costos. El govern de la CUP i ERC ho exposarà al pròxim ple municipal.
El regidor Lluís Minoves —fins ara de BeGI i aviat no adscrit, a l'oposició a l'Ajuntament de Berga— ha volgut destacar la importància de l’acord i el fet que s'hagi desencallat el projecte: "He vetllat des del primer moment pels interessos de la ciutat i dels propietaris dels Pedregals", ha apuntat. Minoves ha contribuït a resoldre el contratemps i que s'arribés a una entesa entre ajuntament i empresa al més aviat possible: "Calia tirar el projecte endavant i no ajornar-lo més, ja que qualsevol retard incrementaria el preu". Des del primer dia, el regidor ha incidit en la necessitat de solucionar un tema que s’havia eternitzat.
L’Ajuntament de Berga ja ha comunicat l’inici de les obres a l’associació de veïns dels Pedregals. Els treballs es desenvoluparan al llarg del 2026. És un projecte amb un pressupost de gairebé 2,3 milions d’euros i preveu fer arribar els serveis, pavimentar els carrers —inclòs el de l’escola de La Llar—, crear espais enjardinats i acabar el pont del capdamunt de la Rasa del Canyet.
