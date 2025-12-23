ESPECIAL DE NADAL
Funció especial i novetats pels 125 anys de Pastorets a Berga
L’agermanament amb Molins de Rei i Sant Quirze de Besora amplia el calendari de funcions amb una sessió més, que es farà el dissabte 3 de gener
Els Pastorets de Berga encaren aquest Nadal una edició excepcional coincidint amb els 125 anys de representacions a la ciutat. L’estrena de nous decorats inspirats en espais reals del Berguedà, la renovació del vestuari dels pastors i pastores i l’ampliació del calendari amb una sisena funció especial són les principals novetats de l’espectacle nadalenc que posa en escena l’Agrupació Teatral La Farsa.
Amb motiu de l’aniversari, enguany hi haurà sis funcions en comptes de cinc, totes al Teatre Municipal de Berga. El dissabte 3 de gener s’escenificarà l’agermanament dels pastorets de la ciutat amb els de Molins de Rei i els de Sant Quirze de Besora. Són els tres únics municipis del país on, encara ara, es continuen representant els Pastorets de Serafí Pitarra. La funció del dia 3 gener serà a les 6 de la tarda i pujaran a l’escenari actors i actrius de les tres poblacions. Al matí, els intèrprets faran un assaig general a porta tancada. Segons ha explicat Marc Marginet, de La Farsa de Berga, la trobada servirà per compartir maneres de treballar i mirades sobre la funció per enriquir les representacions.
La resta de funcions dels Pastorets de Berga seran els dies 25 i 26 de desembre, i l’1 el 6 i l’11 de gener. Al capdavant de l’espectacle hi haurà el nou equip de direcció format per quatre dones: Maria Corominas, Anna E. Puig, Laia Coma i Sònia Ferrer, que han volgut fer una crida clara a la resposta del públic. «Aixecar el teló dels Pastorets és una cosa molt costosa, i cada any hi fem inversions i millores. Això només es pot assumir si la gent respon venint a una o diverses funcions», subratlla Anna E. Puig.
Una altra de les novetats d’aquesta edició dels Pastorets de Berga és l’estrena de decorats nous, que donen continuïtat a l’objectiu que totes les localitzacions que apareixen a l’obra representin indrets reals del Berguedà. «Convidem el públic a descobrir de quin lloc es tracta», assenyala Sònia Ferrer. També s’ha renovat part del vestuari dels pastors i pastores, amb nous cossets, faldilles i samarres perquè els personatges «llueixin i facin goig sobre l’escenari».
Més enllà de l’escenari, la celebració dels 125 anys s’estén a altres espais culturals de la ciutat. Fins al 14 de gener, el Museu Comarcal de Berga acull una exposició fotogràfica que repassa l’evolució de l’obra al llarg de la seva trajectòria, amb la implicació del dissenyador Salvador Vinyes. També es presentarà el 9 de gener el treball de l’historiador Albert Rumbo sobre les garrofes, guanyador de la primera edició de l’Ajut a la Investigació dels Pastorets de Catalunya.
La programació es completa amb la publicació del conte Els nostres Pastorets, de Laura Corominas i Angelina Vilella, adreçat al públic infantil, i amb un dinar de germanor (10 de gener) al Cinema Catalunya que reunirà persones que han format part de les representacions al llarg dels anys. La imatge d’aquesta edició dona protagonisme als decorats i incorpora un disseny especial pels 125 anys, amb la Fera com a protagonista, que s’ha convertit en una samarreta i làmines commemoratives.
Amb un equip d’unes 170 persones entre actors, tramoia i equip tècnic, els Pastorets de Berga mantenen una de les seves singularitats més estimades: les garrofes. Després del descens als inferns, el Garrofa repassa amb sàtira l’actualitat local en un dels moments més esperats de cada funció. Les entrades es poden comprar a la pàgina web elspastoretsdeberga.cat.
PASTORETS DE BERGA
Lloc: Teatre Municipal de Berga
Dates i horaris: Dia 25 de desembre (21.30 h). Dies 26 de desembre i 1, 6 i 11 de gener (18 h). I representació especial el 3 de gener (18 h) n Entrades: Es venen al preu de 12 euros a la pàgina web elspastoretsdeberga.cat.
