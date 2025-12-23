L’Hospital de Berga entrega prop de 1.600 euros a La Marató per a la recerca contra el càncer
El centre sanitari es va sumar un any més a la causa amb l’organització de diverses activitats solidàries
Regió7
L’Hospital de Berga ha recaptat 1.589,70 euros per a La Marató de 3Cat, enguany dedicada a la prevenció, la detecció precoç i la recerca contra el càncer. Fidel al seu compromís social, el centre berguedà es va sumar un any més a aquesta causa amb l’organització de diverses activitats solidàries, que van comptar amb la implicació de professionals, persones usuàries i ciutadania.
Hi va haver tres accions principals. D’una banda, la venda de manualitats nadalenques elaborades per les persones usuàries de l’Hospital de Dia Psicogeriàtric. D’altra banda, el 13 de desembre es va fer l’enlairament de globus solidaris a l’exterior de l’Hospital de Berga, en què les persones participants feien una aportació econòmica per obtenir el seu globus. Finalment, el 14 de desembre va tenir lloc una botifarrada solidària a Gironella, en el marc d’un campionat d’Americanes i Quicks solidaris organitzat pel Pàdel Indoor Gironella.
Els fons recaptats s’han destinat íntegrament a La Marató 2025, que ja ha aconseguit gairebé 10 milions d’euros, una xifra que permetrà continuar avançant en la lluita contra el càncer mitjançant projectes de recerca i accions de salut pública.
