La rotonda de l’entrada sud de Berga llueix el nom de la ciutat
L'Ajuntament ha col·locat lletres grans de color blanc que reforcen la imatge d’entrada a la capital del Berguedà
La rotonda de l’entrada sud de Berga llueix des d’aquesta setmana les lletres amb el nom de la ciutat. Aquesta iniciativa la va pactar BeGI amb el govern de la CUP i ERC en el marc de l’aprovació dels pressupostos municipals del 2024.
Ara, s’ha materialitzat l’acció de col·locar la paraula Berga en format de grans lletres de color blanc, dissenyades per reforçar la imatge d’entrada a la ciutat i millorar-ne la identificació visual. També s’hi posarà il·luminació.
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Loteria de Nadal 2025 en directe: segueix el sorteig, minut a minut
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Trànsit avisa que la neu pot afectar carreteres properes al túnel del Cadí les pròximes hores
- Una nevada afecta totes les cotes a la Cerdanya
- Aquests són els animals que pots veure lliures al riu Cardener al seu pas per Manresa
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”