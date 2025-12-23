Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
GripBus Manresa-BarcelonaEpisodi de neuLoteria de NadalFacturació CerdanyaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

La rotonda de l’entrada sud de Berga llueix el nom de la ciutat

L'Ajuntament ha col·locat lletres grans de color blanc que reforcen la imatge d’entrada a la capital del Berguedà

Lletres grosses i blanques identifiquen el nom de la ciutat a l'entrada sud

Lletres grosses i blanques identifiquen el nom de la ciutat a l'entrada sud / Anna Costa

Anna Costa

Anna Costa

Berga

La rotonda de l’entrada sud de Berga llueix des d’aquesta setmana les lletres amb el nom de la ciutat. Aquesta iniciativa la va pactar BeGI amb el govern de la CUP i ERC en el marc de l’aprovació dels pressupostos municipals del 2024.

Ara, s’ha materialitzat l’acció de col·locar la paraula Berga en format de grans lletres de color blanc, dissenyades per reforçar la imatge d’entrada a la ciutat i millorar-ne la identificació visual. També s’hi posarà il·luminació.

Les lletres són ben visibles també de nit

Les lletres són ben visibles també de nit / Arxiu particular

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents