Un abocament d’hidrocarburs al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
L'ACA constata que el gasoil prové d'un vessament en una benzinera de Berga i que ha arribat al riu a causa d'una part de clavegueram que estava mal connectat a la depuradora
Les restes d'hidrocarbur vessat ja estarien controlades en un dipòsit d'aigües pluvials, tot i que una entitat gestora de residus encara ha de fer-hi les pertinents proves d'estanquitat per donar l'incident per resolt
Un abocament d'hidrocarburs al riu Llobregat ha afectat 12 municipis del Berguedà i el Bages, on s'ha interromput la captació de la seva aigua pel fet que està contaminada. Les primeres llunes de gasoil es van detectar dissabte a Gironella, però inspectors de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han detectat la seva olor fins al terme de Sallent. Com confirmen fonts de l'ACA, el compost orgànic prové de la gasolinera del Carrefour de Berga i ha arribat al riu a causa d'una part de clavegueram mal connectat a la depuradora.
Va ser el vespre d'aquest dissabte 20 quan inspectors de l'ACA van detectar la presència de llunes d’hidrocarburs al riu Llobregat, concretament, en el seu pas per Gironella. Aquella mateixa vesprada, els Agents Rurals van fer el pertinent seguiment i van constatar que l’origen es trobava a la riera Molins, al terme de Berga. L'endemà, diumenge, tècnics de l'ACA i els AARR van trobar el punt concret del vessament i la seva causa: un clavegueram que estava mal connectat a la depuradora i que estava abocant a la llera les aigües residuals i els hidrocarburs.
El gasoil que ha acabat al riu provenia d'un vessament que va tenir lloc en l'operació de recàrrega de la benzinera berguedana. Fins ara, però, l'ACA no ha pogut esbrinar el volum que ha estat abocat.
En conseqüència, es va incrementar el seguiment al riu Llobregat i el mateix diumenge es va detectar presència o olors d'hidrocarburs als trams que passen per Berga, Avià, Olvan, Gironella, Casserres, Puig-reig i Navàs, municipis on es va fer un avís del CECAT informant sobre la possible afectació en el servei d'abastament d'aigua. Aquest dilluns, l'alerta es va ampliar encara més, en concret a Balsareny, Sallent, Artés, Calders i Navarcles. A banda, es va informar Aigües de Manresa i Aigües de Sallent en detectar olor en la zona del riu d'on capten aigua.
Arran de l'abocament, l'ACA ha requerit a l'Ajuntament de Berga que recondueixi els abocaments cap a la depuradora i a Carrefour, que netegi les restes de l’abocament i justifiqui les mesures preses.
El vessament ja podria estar retingut
En una nova visita a Carrefour aquest dimarts, tècnics de l'ACA han comprovat que una part de les restes de l’hidrocarbur vessat estan retingudes en un dipòsit d'aigües pluvials, a l'espera que una entitat gestora de residus hi faci les proves d'estanquitat pertinents. Si es troba en condicions i no té pèrdues, l'abocament ja es podria donar per aturat. Això sí, quedarien per retirar les restes que s’arrosseguen dels terres i les que puguin haver quedat als col·lectors.
Pel que fa a les afectacions del medi natural del Llobregat, inspectors de l'Agència asseguren que, de moment, no s'ha reportat cap nou punt amb presència important de llunes o olor de gasoils fins a l'altura de Navarcles. Així doncs, com que no s'ha detectat res aigües avall de Sallent, es descarta ampliar els avisos a més municipis.
Com van confirmar fonts dels Agents Rurals a aquest diari, l'abocament no ha arribat a afectar la fauna de l'entorn.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 72 anys Jordi Perich, històric cuiner del restaurant Cal Carter de Mura
- El tercer premi de la Loteria de Nadal, el 90693, deixa 50.000 euros a Monistrol de Montserrat
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Happylandia de Manresa ha de tancar provisionalment el segon dia d'obrir en no tenir llicència d'activitat
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”