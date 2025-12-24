Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un abocament d’hidrocarburs al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages

L'ACA constata que el gasoil prové d'un vessament en una benzinera de Berga i que ha arribat al riu a causa d'una part de clavegueram que estava mal connectat a la depuradora

Les restes d'hidrocarbur vessat ja estarien controlades en un dipòsit d'aigües pluvials, tot i que una entitat gestora de residus encara ha de fer-hi les pertinents proves d'estanquitat per donar l'incident per resolt

El riu Llobregat en el seu pas per Gironella, on es van detectar les primeres llunes d'hidrocarburs

El riu Llobregat en el seu pas per Gironella, on es van detectar les primeres llunes d'hidrocarburs / Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un abocament d'hidrocarburs al riu Llobregat ha afectat 12 municipis del Berguedà i el Bages, on s'ha interromput la captació de la seva aigua pel fet que està contaminada. Les primeres llunes de gasoil es van detectar dissabte a Gironella, però inspectors de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han detectat la seva olor fins al terme de Sallent. Com confirmen fonts de l'ACA, el compost orgànic prové de la gasolinera del Carrefour de Berga i ha arribat al riu a causa d'una part de clavegueram mal connectat a la depuradora.

Va ser el vespre d'aquest dissabte 20 quan inspectors de l'ACA van detectar la presència de llunes d’hidrocarburs al riu Llobregat, concretament, en el seu pas per Gironella. Aquella mateixa vesprada, els Agents Rurals van fer el pertinent seguiment i van constatar que l’origen es trobava a la riera Molins, al terme de Berga. L'endemà, diumenge, tècnics de l'ACA i els AARR van trobar el punt concret del vessament i la seva causa: un clavegueram que estava mal connectat a la depuradora i que estava abocant a la llera les aigües residuals i els hidrocarburs.

El gasoil que ha acabat al riu provenia d'un vessament que va tenir lloc en l'operació de recàrrega de la benzinera berguedana. Fins ara, però, l'ACA no ha pogut esbrinar el volum que ha estat abocat.

En conseqüència, es va incrementar el seguiment al riu Llobregat i el mateix diumenge es va detectar presència o olors d'hidrocarburs als trams que passen per Berga, Avià, Olvan, Gironella, Casserres, Puig-reig i Navàs, municipis on es va fer un avís del CECAT informant sobre la possible afectació en el servei d'abastament d'aigua. Aquest dilluns, l'alerta es va ampliar encara més, en concret a Balsareny, Sallent, Artés, Calders i Navarcles. A banda, es va informar Aigües de Manresa i Aigües de Sallent en detectar olor en la zona del riu d'on capten aigua.

Arran de l'abocament, l'ACA ha requerit a l'Ajuntament de Berga que recondueixi els abocaments cap a la depuradora i a Carrefour, que netegi les restes de l’abocament i justifiqui les mesures preses.

El vessament ja podria estar retingut

En una nova visita a Carrefour aquest dimarts, tècnics de l'ACA han comprovat que una part de les restes de l’hidrocarbur vessat estan retingudes en un dipòsit d'aigües pluvials, a l'espera que una entitat gestora de residus hi faci les proves d'estanquitat pertinents. Si es troba en condicions i no té pèrdues, l'abocament ja es podria donar per aturat. Això sí, quedarien per retirar les restes que s’arrosseguen dels terres i les que puguin haver quedat als col·lectors.

Pel que fa a les afectacions del medi natural del Llobregat, inspectors de l'Agència asseguren que, de moment, no s'ha reportat cap nou punt amb presència important de llunes o olor de gasoils fins a l'altura de Navarcles. Així doncs, com que no s'ha detectat res aigües avall de Sallent, es descarta ampliar els avisos a més municipis.

Com van confirmar fonts dels Agents Rurals a aquest diari, l'abocament no ha arribat a afectar la fauna de l'entorn.

