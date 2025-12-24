Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Borredà celebra la Fira de Nadal amb parades, música, jocs i el príncep Hassan

Unes 15 parades d’alimentació i artesania s'estendran a la plaça Major

Parada nadalenca

Parada nadalenca / Arxiu/Mireia Arso

Regió7

Berga

Borredà es prepara per viure una jornada nadalenca plena d’activitats aquest dissabte, 27 de desembre. La Fira de Nadal ocuparà la plaça Major i l’espai Puigmal, oferint una combinació de mercat, música i diversió per a tota la família.

A la plaça Major, unes 15 parades d’alimentació i artesania oferiran productes com fruita, verdures, embotits, formatges i licors, així com llibres i antiguitats.

A l’espai Puigmal, a les 12 del migdia, el grup musical Goat Milk Shot’s animarà la jornada amb el seu repertori. A partir de les 5 de la tarda, els més petits podran gaudir de jocs infantils de fusta i participar en el taller de fanalets, abans de rebre el príncep Hassan, que a les 7 de la tarda recollirà a les escales de l’Ajuntament totes les cartes adreçades als Reis de l’Orient.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents