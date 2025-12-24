La carretera B-420 que uneix el Berguedà i el Solsonès fa un pas endavant: s'obre al trànsit un nou tram reformat a Montmajor
El nou traçat d'1,2 quilòmetres permet eliminar el desviament pel nucli urbà i forma part d’una actuació per millorar la seguretat viària
Les obres de condicionament de la carretera B-420 entre Navès i l’Espunyola continuen avançant i ha entrat en servei un nou tram al terme municipal de Montmajor. Amb aquesta actuació, queda suprimit el desviament provisional que obligava els vehicles a circular per l’interior del nucli urbà durant els darrers mesos a causa de les obres.
Els vehicles ja poden circular per la nova calçada en un tram d’1,2 quilòmetres, que resta pendent únicament de l’estesa de l’última capa de paviment, prevista per al final de l’obra. Aquest tram representa aproximadament el 40% del total de l’actuació que s’està executant a la B-420.
La Generalitat va iniciar la primavera passada els treballs de condicionament d’un tram de 3,1 quilòmetres entre Montmajor i l’Espunyola, amb una inversió de prop de 15 milions d’euros. Les obres inclouen l’eixamplament de la calçada i la millora del traçat amb l’objectiu d’incrementar la seguretat i la comoditat en la conducció, i es preveu que finalitzin durant el primer trimestre de 2027.
En el tram ja obert al trànsit, la calçada ha passat dels 5–5,5 metres d’amplada als 9 metres actuals. També s’hi ha construït un nou pont sobre la riera de l’Hospital i dues rotondes de connexió amb les carreteres B-421 i C-26. Aquests giratoris, amb un diàmetre exterior de 48 metres, substitueixen les antigues interseccions en forma de T, millorant notablement la seguretat i la canalització del trànsit.
La resta de les obres avancen en diferents fases d’execució. Entre els elements constructius més destacats hi ha l’excavació d’un fals túnel de 245 metres, la construcció d’un mur de sòl reforçat davant de Cal Bisbe i l’eixamplament de la riera de l’Hospital. A més de l’ampliació de la calçada, el projecte permetrà suavitzar diversos revolts d’una via que discorre per un entorn d’orografia accidentada.
Els treballs també inclouen la reposició i millora de camins afectats pel nou traçat, la instal·lació de senyalització, abalisament i barreres de seguretat, així com diverses mesures d’integració paisatgística.
Aquesta actuació s’emmarca dins d’un conjunt d’inversions que el departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica està impulsant per millorar la connectivitat i la seguretat viària entre el Solsonès i el Berguedà, amb una inversió global d’uns 70 milions d’euros. En aquest sentit, s’estan desenvolupant diversos projectes i estudis a les carreteres C-26 i B-420 entre Navès i Berga per afavorir la mobilitat i reforçar les connexions entre els municipis de la zona.
