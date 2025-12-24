Foc, tradició i molta gent a la Fia-faia de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola
Aquesta vigília de Nadal s'han cremat un miler de faies a l'alt Berguedà, en el marc d'una festa que ha omplert els carrers i places de veïns i visitants
Anna Costa / David Bricollé
El foc, l’ambient festiu i la gran afluència de veïns i visitants han marcat la vigília de Nadal a l'alt Berguedà. Bagà i Sant Julià de Cerdanyola han reviscut la Fia-faia, una festa ancestral que, un any més, ha transformat el vespre del 24 de desembre en un ritual col·lectiu carregat de simbolisme. L’edició d’enguany tenia un caràcter especialment commemoratiu, ja que coincidia amb tres efemèrides destacades: els 25 anys de la recuperació de la baixada de les faies, els 15 anys del nomenament de la Fia-faia com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya i els 10 anys del reconeixement com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO, conjuntament amb les Falles del Pirineu.
Amb la caiguda del sol, el foc s'ha encès a la muntanya del Clos de Sant Julià de Cerdanyola i del Siti de Bagà, on vint minuts després de l’encesa encara es veien faies començant a cremar. Els 210 fallaires que baixaven del Siti formaven una serp de foc que il·luminava tot el recorregut fins al poble, on s'han afegit mig miler de faies més.
Aquest vespre a Bagà se n'han cremat entre 700 i 800, amb música, danses i el crit ancestral: «Fia-faia, que Nostre Senyor ha nascut a la paia!». A Sant Julià de Cerdanyola s'han cremat més de 200 faies i, al final, per commemorar les efemèrides, se n'han encès de petites a les brases de les fogueres.
L'alcalde de Bagà, Lluís Casas, destacava que la festa forma part de la identitat de la vila i, «en un any especial», serveix per mirar «el futur amb optimisme». Ha estat un dels fallaires que ha participat en la baixada, darrere del veterà Llorenç Pedrals, de 91 anys. També ha baixat una faia, per cinquena vegada, Abel Garcia, regidor del PSC a l’Ajuntament de Berga i secretari general d’Esports de la Generalitat, amb arrels familiars a Bagà: «Fa goig veure com una festa tan maca ha crescut sense perdre l’essència i convertint la vigília de Nadal en una ocasió ideal per gaudir-la en família».
