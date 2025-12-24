La pista de gel sintètic de Guardiola de Berguedà atrau infants i joves: «És una experiència divertida»
Instal·lada a la sala polivalent, és una de les novetats de la programació de Nadal d’enguany i estarà oberta fins al 6 de gener
Axel Lapuerta
La pista de gel sintètic de Guardiola de Berguedà és un bon reclam per a infants i joves. Els primers dies d'obertura de la instal·lació, a la sala polivalent, nombroses persones han volgut patinar i gaudir de l'activitat. La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament, és la principal novetat de la programació de les festes de Nadal d’aquest any a Guardiola de Berguedà. L’empresa aragonesa EcoPatín ha estat l’encarregada d’instal·lar l’equipament i estarà operativa fins al dia 6 de gener.
La Mia, de 9 anys, practica habitualment patinatge sobre gel, però aquesta ha estat la primera vegada que ho ha fet en una pista de gel sintètic. "Al principi costa una mica perquè és bastant diferent d’una pista de gel i potser en aquesta caus més, però quan ja portes una estona patinant, de seguida agafes el truc. És una experiència divertida i m’ha agradat provar-la", explicava.
L’alcalde de Guardiola de Berguedà, Ferran Sayes, comenta que des de l'Ajuntament els va semblar "interessant" instal·lar una pista d’aquestes característiques, "ja que no requereix consum energètic". En aquesta línia, Sayes apunta que "és una prova que fem aquest any, veurem la resposta que té i valorarem si ho repetim de cara a l’any que ve".
La proposta es complementa amb el Parc de Nadal, que tindrà lloc el divendres 2 de gener, de les 4 de la tarda a les 8 del vespre en aquest mateix equipament. L’horari de la pista de gel –que té un preu de 5 euros– és de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, l’horari serà de les 11 del matí a la 1 del migdia.
Actes de les festes nadalenques
La programació nadalenca de Guardiola de Berguedà inclou un concert de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 al monestir de Sant Llorenç, el dissabte 27 de desembre a les 6 de la tarda. També l’arribada del patge reial i el repartiment d’allioli de codony, el diumenge 28 de desembre a 2/4 de 7 de la tarda. D'altra banda, es faran les campanades a la plaça Municipal, el 31 de desembre. Hi haurà un concurs de truc al cine petit, el 3 de gener a 2/4 de 5 de la tarda. Es farà una sessió de zumba nadalenca, el 4 de gener a les 6 de la tarda a la sala polivalent. I la programació es tancarà el dia 5 de gener amb la cavalcada de Reis, a les 7 de la tarda, i el pessebre vivent M. Rosa Simón.
