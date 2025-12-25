Les 10 notícies més vistes de Berga aquest 2025 a Regió7
El 2025 a Berga ha estat un any intens, marcat per moments que han commogut, indignat i també fet reflexionar la ciutat. De l’escena insòlita d’un turista americà agafant el cap de la guita grossa en plena Patum als debats encès a les xarxes sobre la criança sense sucre ni pantalles; del record encara viu de l’assassinat de Josep Maria Isanta, vint anys després, al comiat d’Esteve Carbonell i Txell Fusté després de mesos d’espera. També hi ha hagut espai per a la reivindicació, amb protestes pel transport públic, acomiadaments que han sacsejat el centre esportiu El Tossalet o la possibilitat de fer arribar el tren-tramvia fins a Berga. Històries de superació, com la de Mario Erra, i de resistència quotidiana, com la del bar Cal Negre, completen un any que ha posat Berga, una vegada més, al centre de l’actualitat.
Un home americà agafa el cap de la guita grossa durant la Patum
La Patum porta molta gent de fora, alguns dels quals no coneixen la festa. Així va quedar demostrat aquest anyt al primer salt de guites del passacarrers de dissate, a la plaça de Sant Pere de Berga. Un home va agafar el cap de la guita grossa quan, com és habitual, amb els fuets encesos la figura passa per la barana de la plaça per esquitxar de foc els assistents, que normalment responen apartant-se. No ho va fer una parella americana que no va ser a temps de reaccionar. L'home, per evitar que la dona es cremés, va agafar el cap de la guita per apartar-lo. El gest va generar la reacció immediata de la plaça: crits i xiulets.
Entrevista a Jordi Isanta, germà de Josep Maria Isanta, assassinat fa 20 anys
La Patum del maig del 2005 guarda un dels episodis més tristos de la festa. El jove de Berga Josep Maria Isanta, de 22 anys, va ser assassinat amb arma blanca durant els concerts de Barraques, víctima d’una agressió en grup. El 28 de maig d'enguany es complien 20 anys d’aquella tragèdia i la seva figura continua present en el record. Regió7 va entrevistar el seu germà, Jordi Isanta. "No aniré a fer mal, però no ho podré perdonar mai", deia.
La recerca i els comiats d'Esteve Carbonell i Txell Fusté
Un grup d'excursionistes va trobar l'1 de juny a la part baixa del pic de Rulhe, a l'Arieja, el cos del berguedà Esteve Carbonell, que havia desaparegut juntament amb la manresana Txell Fusté el desembre del 2024 mentre ascendien la muntanya. El d'ella va aparèixer onze dies després va aparèixer el d'ella, posant punt final a una recerca i a una espera de mesos per poder celebrar els corresponents comiats.
Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»
El bar berguedà i patumaire per excel·lència resisteix en un sector de Berga que va de baixa. L'entrevista del Diumenge a Martí i Carles Villegas publicada el 23 d'octubre passat és dels continguts de Berga més llegits d'aquest 2025.
La possbilitat de fer arribar el tren-tramvia a Berga
En una entrevista d'aquest mes d'octubre passat, la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya central, Elia Tortolero, va respondre preguntes de representants de la societat civil sobre empresa i comerç. "El principal projecte ferroviari és el Tren-tramvia del Bages, amb la possibilitat de tenir continuïtat fins a Berga", va firmar.
Tanquen la piscina de Berga i dues més de la Catalunya central per defecacions que coincideixen amb un repte viral
Tres piscines municipals de la Catalunya central van haver de tancar temporalment el divendres 19 de juliol per episodis de contaminació fecal. Tot plegat va coincidir amb la circulació d’un repte viral que animava a defecar dins de piscines públiques, un fenomen que va sorgir el 2018 i que es repeteix any rere any. En aquella jornada, les afectades van ser les de Berga, Sant Joan de Vilatorrada i Bellver de Cerdanya.
Una parella berguedana, a l'ull de l'huracà per dir que no dona sucre i prohibeix les pantalles al seu fill
Dos berguedans, la Mar Casafont i el Ferran Toledo, que sumen 100.000 seguidors en un perfil conjunt, s'han fet virals enguany per negar-se rotundament a donar sucre als seus fills i explicar-ho a TikTok. Ho tenen clar, ni sucre, ni pantalles. I en un moment en què la constant exposició a les noves tecnologies, sumada a la facilitat d'accés aliments processats, prescindir-ne és tot un repte, la postura de la jove parella respecte a l'educació del seu fill, ha encès les xarxes.
Mario Erra, culturista: "Després de l'accident em van dir que mai més podria tornar a competir"
El culturista de Berga Mario Erra, que el 2018, en el seu millor moment de forma, va patir una lesió que va requerir que li trasplantessin el tendó del tríceps, es va proclamar l'abril passat Mr. Universe a Liechtenstein per la Federació Internacional de Culturisme (IFBB per les seves sigles en anglès). "Després de l'accident que vaig patir em van dir que mai més podria tornar a competir, però es van equivocar", va explicar orgullós.
Set acomiadaments de cop encenen els ànims al centre esportiu de Berga El Tossalet
El centre esportiu El Tossalet, de Berga, va endinsar-se el juny passat en un moment convuls per l’acomiadament sobtat de set treballadors.
Usuaris de Berga esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona
Viatgers de la línia Berga-Barcelona van engegar una campanya de firmes l'octubre passat per reclamar millores al servei. Afirmaven busos saturats, desenes de persones sense poder pujar, trajectes massa llargs i horaris no adaptars a les necessitats. La queixa es va traslladar a l'Ajuntament de Berga, al Consell Comarcal Berguedà i a la Direcció General de Transports i Mobilitat, per denunciar "la precarietat" i reclamar "un servei digne".
