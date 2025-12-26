ESPECIAL DE NADAL
Un pla per a Sant Esteve: els Pastorets de l'Ametlla tornen amb més infants i so renovat
El planter creix i arriba a la vintena de nens i nenes que participen a l’obra, la qual incorpora millores tècniques
També es faran funcions el 28 de desembre i el 4 i 11 de gener
L'Associació Cultural Esplai de l’Ametlla de Merola ultima els preparatius per a la nova temporada dels pastorets La Flor del Nadal, un dels espectacles nadalenques més emblemàtics de la comarca. La cita torna al Teatre Esplai amb la participació de més de 150 persones, entre actors, corals i equip tècnic, i oferirà quatre funcions: divendres 26 de desembre a les 6 de la tarda, i els diumenges 28 de desembre i 4 i 11 de gener, a les 5.
Aquest any, la proposta destaca per l’energia del planter més jove, que ha assolit xifres rècord. Més d’una vintena de nens i nenes participaran activament en el muntatge, tant en les parts corals com en diversos quadres escènics. «Aquest any comptem amb més infants que mai, cosa que ens ha obligat a crear nou vestuari. Aquesta base jove garanteix el futur dels Pastorets i demostra la salut del projecte», expliquen des de la direcció de l’espectacle.
Una altra novetat és el taller de maquillatge adreçat a l’equip encarregat de les caracteritzacions, amb l’objectiu de perfeccionar els àngels, dimonis i altres personatges, millorant la qualitat visual de la representació.
D’altra banda, després d’analitzar les dificultats detectades en temporades anteriors, s’ha decidit renovar l’equipament d’àudio per garantir una experiència sonora clara i potent, tant per al públic com per als intèrprets sobre l’escenari.
Renovació prevista per al 2028
S’està treballant en la renovació completa de l’obra musical, amb l’objectiu d’estrenar-la el 2028, coincidint amb els 150 anys d’història dels Pastorets a l’Ametlla de Merola. Aquesta mirada a llarg termini confirma la voluntat de l’entitat de mantenir viva la tradició i adaptar-la a les noves generacions.
PASTORETS DE L'AMETLLA DE MEROLA
- Lloc: Teatre de l'Ametlla de Merola
- Dates i horaris: Divendres 26 de desembre (18 h) i els diumenges 28 de desembre, 4 i 11 de gener (17 h)
- Entrades: ametllademerola.koobin.cat (15 euros
