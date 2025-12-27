Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un accident al túnel de Guardiola de Berguedà provoca retencions de trànsit

S'han vist implicats dos vehicles, els passatgers dels quals han resultat il·lesos

Un accident de trànsit ha complicat el trànsit a la C-16 entre Guardiola de Berguedà i Terradelles (nucli de Bagà) aquest dissabte. S'ha produït pels volts de les 6 de la tarda al punt quilomètric 115 de l'Eix del Llobregat, entre el trencant de la Pobla de Lillet i el túnel de Guardiola. De fet, un dels cotxes ha quedat entravessat a la carretera i l'altre a dins del túnel, segons han informat Bombers de la Generalitat.

Inicialment, s’ha hagut de tallar la carretera, provocant retencions en sentit nord, direcció Túnel del Cadí. Posteriorment, s’ha habilitat un pas alternatiu, mantenint la congestió mentre els serveis d’emergència actuaven al lloc per regular el trànsit i la seguretat de la zona mentre es retiraven els vehicles. Tots els passatgers dels vehicles han resultat il·lesos. La circulació s'ha restablert sobre les 7 de la tarda, però la congestió ha afectat alguns quilòmetres, des de l'altura de la Nou de Berguedà en direcció nord, segons informava el Servei Català de Trànsit.

