Els municipis petits sense caixers reivindiquen l'accés a la banca com un dret bàsic
Joan Solà, president de l’Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner: "És una roda: sense els serveis adequats, la població anirà disminuint"
ACN
El mapa bancari a la comarca del Lluçanès s’ha convertit gairebé en un desert. Les opcions per treure diners o fer gestions bancàries són cada vegada més escasses i es concentren pràcticament a Prats de Lluçanès, mentre molts municipis han quedat sense oficina ni caixer. És una realitat que s’emmarca en una tendència general a Catalunya, on en els últims 25 anys el nombre d’oficines bancàries ha caigut prop d’un 70%.
Segons dades del Banc d’Espanya, el març del 2001 hi havia 7.172 sucursals bancàries al país. La xifra va créixer durant els anys de la bombolla immobiliària fins a superar les 8.000 el 2008, però des d’aleshores el degoteig de tancaments ha estat constant. Actualment, amb dades de juny del 2025, Catalunya compta amb només 2.091 oficines, després d’un profund procés de concentració del sector. "El fet que ara hi hagi moltes menys entitats és una raó evident que explica aquestes xifres", assenyala el professor de la UPF Barcelona School of Management David Igual. L’expert afegeix que l’altra gran causa és "l’avenç molt important en digitalització i automatització de processos", una tendència que, segons ell, continuarà: "Les sucursals tendiran a ser cada vegada més marginals".
Entre el 2009 i el 2014, el sistema financer català va viure una transformació radical amb la desaparició d’una desena de caixes d’estalvis, com Caixa Catalunya, Caixa Manlleu, Caixa Penedès o Caixa Laietana. Avui, CaixaBank i Banc Sabadell concentren bona part del negoci. A escala estatal, CaixaBank va tancar una de cada deu oficines entre el 2019 i el 2024, mentre que el Sabadell en va perdre un 37,5% en el mateix període. Malgrat la forta reducció de sucursals, la caiguda de treballadors ha estat menys pronunciada: el sector ha passat de més de 250.000 empleats a principis de segle a menys de 170.000.
Municipis sense accés a l’efectiu
La desaparició d’oficines és transversal a tot el territori. Entre el 2001 i el 2025, set de cada deu sucursals han tancat a les demarcacions de Barcelona, Girona i Tarragona, amb un impacte encara més alt a la ciutat de Barcelona. A Lleida, la caiguda ha estat una mica menor, però també significativa. Aquesta situació ha deixat molts municipis sense accés directe a l’efectiu. "Imaginem-nos que en una ciutat el servei bancari no existís i els habitants haguessin de fer 20 quilòmetres per anar al caixer més proper", planteja Joan Solà, president de l’Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, al Solsonès. "Això que no ens podem imaginar, és el que està passant als micropobles", denuncia.
Joan Solà lamenta que, a més, molts d’aquests municipis havien tingut servei bancari i l’han perdut de cop, sovint sense alternatives de transport públic. "Han de trobar un veí que els vagi a buscar els diners al banc, i això és una disfunció total", afirma. Per a Solà, la digitalització no pot ser l’única resposta. "Pot ser complementària, però no una imposició que converteixi els territoris en deserts", defensa. I alerta que la manca de serveis bàsics dificulta fixar població: "És una roda: sense els serveis adequats, la població anirà disminuint".
La banca mòbil, una solució parcial
Per pal·liar aquesta situació, la Generalitat va posar en marxa el 2024 el servei de Banca Mòbil, amb oficines itinerants que visiten municipis sense sucursal. Actualment, el servei arriba a uns 500 municipis i dona cobertura a unes 300.000 persones. En el seu primer any de funcionament, ha atès més de 18.000 usuaris i ha superat les 14.700 operacions d’ingrés o retirada d’efectiu, per un import de gairebé 7 milions d’euros.
Quan el vehicle arriba als pobles, els veïns poden retirar diners, fer ingressos, obrir comptes o domiciliar pagaments, amb una freqüència habitual d’un cop al mes i una hora d’atenció. A Olost, al Lluçanès, la banca mòbil s’ha convertit en una eina clau després del tancament de dues caixes i la reducció del servei bancari tradicional. "Les dues caixes van tancar i el banc va mantenir el caixer, però la resta de gestions es van centralitzar a Prats de Lluçanès", explica el regidor d’Urbanisme, Roger Sala. Segons ell, el caixer no sempre és fiable i "en moments de molta afluència ha quedat anul·lat". Tot i que reconeix que el servei el fa servir "poca gent" i que l’horari és "molt limitat", Sala en fa una valoració positiva perquè "evita que la gent gran s’hagi de desplaçar a altres poblacions". Des de l’Associació de Micropobles reclamen un pas més. "Valorem positivament la iniciativa, però cal consolidar el servei d’una forma més permanent", insisteix Solà.
Necessitats no cobertes
En alguns municipis, la banca mòbil no resol tota la demanda. A Gósol, al Berguedà, l’alcalde Rafel López explica que es tracta d’un poble molt turístic, amb pics de població els caps de setmana i a l’estiu. "Els moments en què realment es necessita un caixer no coincideixen amb el servei actual", lamenta. "El que hi ha és benvingut perquè suma, però no cobreix les necessitats del poble". Per López, la solució passaria per garantir almenys un caixer fix: "De la mateixa manera que s’obliga a tothom a tenir un compte bancari, els bancs també haurien d’estar obligats a donar un bon servei als clients i garantir-ne l’accés", conclou.
