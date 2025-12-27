Els Pastorets de l’Ametlla de Merola omplen el teatre per Sant Esteve
La primera de les quatre representacions programades per aquesta temporada va ser un èxit de públic
Les festes nadalenques porten activitat cultural i tradició a l’Ametlla de Merola. El dia de Sant Esteve, el teló del Teatre Esplai es va aixecar per donar el tret de sortida a una nova temporada dels Pastorets, amb un èxit rotund de públic. En la primera de les quatre funcions programades es van omplir les 270 localitats del teatre, amb la major part de les entrades venudes durant els darrers dies. Les tres representacions restants tindran lloc els diumenges 28 de desembre, 4 i 11 de gener, a les 5 de la tarda.
L’obra La Flor de Nadal, amb text de Francesc d’Assís Picas, és una versió dels Pastorets que es representen al país, amb personatges característics com els pastors Mataties i Matatà, que aporten humor i complicitat a l’espectacle. En el muntatge hi participen prop de 150 persones, a dalt i darrere l'escenari, amb un planter de nens i nenes més nombrós que mai. Aquesta participació assegura el relleu generacional d’una tradició profundament arrelada a l’Ametlla de Merola. El resultat és un espectacle cuidat, amb decorats elaborats, canvis d’escena àgils i un vestuari i maquillatge acurat, aspectes que van ser valorats positivament pels espectadors.
A la platea s’hi barrejaven espectadors habituals de cada temporada i altres que hi assistien per primera vegada com ara Eloi Sáez i Maria Prat, de Santpedor, que van destacar l’originalitat del muntatge: "Són molt diferents d’altres Pastorets. Els decorats, els protagonistes, els canvis d’escena i el vestuari estan molt bé", explicaven. Tot i la bona valoració general, també van assenyalar un dels punts febles de la primera funció: "Llàstima que alguns personatges no se sentien bé a les últimes files". El so va ser una de les observacions recollides entre el públic del fons del teatre. Des de l’organització, treballaven per corregir-ho: "Hem canviat els micros de diadema que fèiem servir fins ara per micros d’ambient per adequar el so i el primer dia ha estat una mica prova pilot per millorar-ho de cara a les pròximes representacions".
Entre els espectadors que coneixen els Pastorets de l'Ametlla de Merola hi havia Josep Camprubí, de Cal Bassacs, que actualment viu a Banyoles i que va assistir a la funció amb la seva família. Després d’haver vist els Pastorets durant molts anys, destacava l’evolució de l’espectacle: "Han mantingut l’essència, però amb canvis molt encertats per anar millorant l'espectacle. És un muntatge escènic molt ben aconseguit i mou molta gent, petits i grans". Pràcticament, s’hi implica tota l’Ametlla de Merola (colònia de Puig-reig), i també gent de poblacions veïnes com Navàs.
Josep Camprubí també posava en valor la continuïtat de la tradició: "És molt positiu que es mantingui viva, sobretot tenint en compte que són uns Pastorets amb particularitats úniques". De fet, per a l’última funció (dia 11 de gener) ja s’ha confirmat la presència d’un autocar amb 50 persones de Sant Pol de Mar i d’un grup de vint persones de Sant Cugat del Vallès, una mostra més de l’atracció d'aquest muntatge més enllà de l'Ametlla, del Berguedà i de la Catalunya Central.
