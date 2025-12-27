Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una sortida de via a la C-16, a Cercs, deixa un ferit lleu

El turisme s'ha accidentat al voltant de 2/4 de nou del matí

Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una dotació dels Bombers

Camió de Bombers

Camió de Bombers / Bombers de la Generalitat

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Cercs

Un turisme ha patit una sortida de via aquest matí al punt quilomètric 107,3 de la C-16, a l'altura de Cercs. Fruit de l'accident, el conductor del vehicle ha resultat ferit lleu. L'avís s'ha rebut al voltant de 2/4 de nou del matí i fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació dels Bombers.

