Una sortida de via a la C-16, a Cercs, deixa un ferit lleu
El turisme s'ha accidentat al voltant de 2/4 de nou del matí
Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una dotació dels Bombers
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge
- Operatiu Nevada: com Puigcerdà manté la normalitat sota el temporal
- Arnau Bergas, manresà que viu a Itàlia: 'Si no pogués venir per Nadal, se’m faria dur
- Maria Lluïsa Goset, de 99 anys, va canviar Barcelona per la Cerdanya pel fill: 'Internet està bé, però ha fet malbé la joventut
- L'any en què el 'chemsex' s'ha estès per la Catalunya central
- El Solsonès i la Cerdanya acumulen significatius gruixos de neu