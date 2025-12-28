Puig-reig homenatja la trajectòria de mossèn Josep Solà amb el títol de Fill Adoptiu
El rector ha rebut el reconeixement en un acte emotiu al pavelló, després de més de cinquanta anys dedicats a l’educació, la cultura i les festes del poble
Josep Rhys Vidal
Mossèn Josep Solà i Casals ha rebut aquest diumenge un reconeixement a tota la feina i dedicació per Puig-reig durant més de cinc dècades. Se li ha entregat el títol de Fill Adoptiu en un acte que s'ha fet al pavelló i que s'ha omplert de familiars, amics, coneguts i veïns del poble, que li han agraït la seva implicació en l'educació i les festes del municipi.
Quan Josep Solà ha entrat a la sala, ha rebut un i llarg aplaudiment dels assistents. Després d’una breu actuació musical, s'ha projectat un vídeo on es recordava les tasques de mossèn Solà. Un cop acabat aquest vídeo d'agraïment, l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, li ha donat gràcies per tots aquests anys al servei de Puig-reig. Ha destacat que el títol de Fill Adoptiu és "una manera d'agrair a aquelles persones que no són originàries del nostre poble per contribuir al nostre benestar, tradicions i identitat".
Criat a Sant Julià de Cerdanyola, Solà va arribar a Puig-reig l'any 1968, i van ser més de cinc dècades com a rector del poble. Els qui el coneixen en destaquen el tracte proper i humà, gràcies al qual va establir un vincle amb els veïns, com va quedar demostrat l’any 2008 quan el poble es va mobilitzar per evitar el seu trasllat.
Ell va ser el fundador i director de la coral infantil els Cors Alegres, que ha vist passar generacions de puig-regencs. Tal com destacat el vídeo que s'ha projectat, "centenars d'infants van aprendre a cantar, però també a compartir i a escoltar". Han parlat representants de la coral i també el compositor Sergi Cuenca i el director d’orquestra Josep Pons, exalumnes i músics destacats del municipi. Algunes exalumnes han cantat una cançó dirigida pel mateix mossèn.
L'homenatge ha destacat la seva defensa per la llengua. Solà va ensenyar català als veïns de Puig-reig, fins i tot de forma clandestina a la biblioteca encara durant el franquisme. "Molts dels que van començar sent alumnes som adults que vivim, pensem i escrivim en català", ha destacat Carme Rosell, que va ser alumna seva.
També se li ha agraït la feina que va fer per l’escola Sant Martí, ajudant a mantenir-la oberta. Representants i diversos alumnes de diferents les generacions han dedicat unes paraules al mossèn. Ja a les acaballes, el regidor de cultura de Puig-reig, Pol Vila, ha donat les gràcies a Solà per la la seva implicació amb la festa de la Corrida.
L'acte s'ha tancat amb una actuació de la Polifònica de Puig-reig, i posteriorment el mossèn ha dirigit una cançó conjunta per la Polifònica, els Cors Alegres i la Coral Parroquial. S'ha posat punt final amb el cant dels Segadors.
