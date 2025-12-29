La 25a edició de les curses de Sant Silvestre de Berga exhaureix el miler de places disponibles
Es faran proves de 150, 600 i 1.000 metres i la cursa de 5 quilòmetres, el dimecres dia 31 de desembre
Regió7
Berga tornarà a acomiadar l’any corrent, mantenint una de les tradicions esportives més esteses arreu. Les curses de Sant Silvestre de Berga celebraran la 25a edició i comptaran amb més d’un miler de participants, entre infants i adults que correran diferents distàncies el dimecres 31 de desembre. Es faran proves de 150, 600 i 1.000 metres i la cursa de 5 quilòmetres. La prova esportiva està impulsada pel JAB Berga i l’Ajuntament de Berga i compta amb la col·laboració de Vull l’Esport, el Consell Esportiu del Berguedà i la Diputació de Barcelona.
Les curses
El passeig de la Indústria de Berga serà el punt d’inici i arribada de les diferents proves. Les curses infantils es faran a la zona central a partir de les 16 h. En total, 120 infants d’entre 2 i 12 anys es distribuiran en diferents categories i franges d’edat per completar les quatre mànegues previstes. La prova de 5 quilòmetres començarà a les 18 h i tindrà 1.000 participants de Catalunya, el País Basc, Madrid, Noruega, Dinamarca i França. Les inscripcions per a aquesta prova estan tancades, ja que s’han esgotat els dorsals disponibles amb una setmana d’antelació.
Recorregut
La prova de 5 quilòmetres mantindrà el traçat habitual. Sortirà del passeig de la Indústria fins a la rotonda del passeig Vila de Casserres (a l’altura del parc de bombers), on els participants faran mitja volta i tornaran a passar pel passeig Vila de Casserres i el passeig de la Indústria fins a la carretera de Ribes. Tot seguit, es dirigiran a la plaça de Viladomat i completaran la ronda Moreta fins a la plaça de la Creu. A continuació, recorreran el carrer del Roser i trencaran pel carrer Comte Oliba per continuar pel carrer Gran Via i la carretera de Sant Fruitós fins a la rotonda de la benzinera i el monument de La Patum. Un cop allà, els corredors i corredores continuaran corrent pels carrers Pere III, Isaac Albéniz, Salvador Espriu, Mestre de Pedret i Pere II fins a la plaça de Gernika. Finalment, els participants enfilaran novament el passeig Vila de Casserres i completaran l’últim tram del passeig de la Indústria fins a la meta.
Una novetat d’enguany serà el Tram Strava (la pujada de la Sirena) que tindrà premi especial per al corredor i corredora que aconsegueixi completar el tram amb el menor temps possible.
Dinamització
La prova inclourà espais d’animació distribuïts en cadascun dels punts quilomètrics dinamitzats per les entitats esportives Bàsquet Berga, Club Esquí Berguedà i Handbol Berga i també hi haurà espais musicals amb actuacions de DJ Siles, la xaranga Entrompats Band i els grups de percussió Ashansú i Vibra. A més, hi haurà el concurs de disfresses i es premiarà, de forma individual i col·lectiva, els participants que llueixin les millors disfresses durant la cursa.
Recollida de dorsals
L’entrega de dorsals es farà a l’Hotel d’Entitats (C/ Mestre de Pedret, 2) el dimarts 30 de desembre, de 17:30 a 20:30 h, i el dimecres 31 de desembre, de 14:30 a 17:30 h. Les persones participants rebran una bossa amb obsequis i productes dels patrocinadors i empreses que col·laboren amb la prova. A més, s’entregarà un trofeu i premis econòmics pels tres primers classificats de categoria masculina i femenina, i també hi haurà premi per a les persones que aconsegueixin batre el rècord de la prova. També es repartiran medalles pels participants de les curses infantils, una motxilla de la campanya “Vull la piscina” i adhesius de la campanya “Vull l’Esport” i la campanya de joguines no sexistes “Regala el món que vols. Tots els colors i tots els jocs per a tots i totes” que impulsen les àrees d’Esports i Feminisme de l’Ajuntament de Berga amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Homenatge als guanyadors
Al llarg del mes de desembre, el JAB Berga ha homenatjat les persones que han guanyat la cursa dels 5 quilòmetres en categoria masculina i femenina mitjançant la publicació de vídeos al perfil d’Instagram de l’entitat. Més d’una vintena de corredors i corredores han participat en aquesta iniciativa per celebrar la 25a edició de la prova: Judith López (2002 i 2014), Guillem Vilalta (2002), Ramon Noguera (2003-2004-2005), Alba Martínez (2003 i 2005), Manuela Martinez (2004), Josep Lluís Marichica (2006-2007-2008), Alba Xandri (2006-2007-2009), Sílvia Soler (2008), Albert Comellas (2009 i 2011), Joan Freixa (2010), Mireia Comellas (2012), Jordi Henando (2012), Ricard Hierro (2013), Pol Raich (2014-2015-2021), Núria Cascante (2015 i 2018), Laura Orgué (2016), Oriol Cardona (2016), Toni Baños (2017-2018-2019-2022-2023-2024), Clàudia Sabata (2019 i 2022), Carla Esclusa (2021), Foix Montaner (2023) i Núria Llansó (2024)
Afectacions de trànsit
El desenvolupament de la cursa comportarà una sèrie de talls de trànsit en les vies per on transcorrerà la prova d'aquest dimecres 31 de desembre, de les 17 a les 21 h, aproximadament. Les vies afectades seran el passeig de la Indústria, passeig Vila de Casserres, carretera de Ribes, plaça de Viladomat, ronda Moreta, carrer Barcelona, plaça de la Creu, carrer del Roser, carrer Gran Via, carretera de Sant Fruitós, carrer Pere III, carrer Isaac Albéniz, carrer Salvador Espriu, carrer Mestre de Pedret, avinguda del Canal Industrial, carrer Pere II i plaça de Gernika.
