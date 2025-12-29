Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Octubre: El mes de la reivindicació

ANUARI 2025: El bus posa a prova el consens polític i veïnal a Berga

Les queixes d’usuaris, el projecte de l’estació i el trasllat de la parada centren el debat de la mobilitat a la capital del Berguedà

L’estació de busos de Berga es construirà a la part sud de la Rasa dels Molins

L’estació de busos de Berga es construirà a la part sud de la Rasa dels Molins / Arxiu/Anna Costa

Anna Costa

Anna Costa

Berga

La necessitat de millorar les connexions amb autobús ha passat de ser una queixa recurrent a convertir-se en una reivindicació col·lectiva amb força. A l’octubre, en només deu dies, un grup de veïns va aconseguir 1.312 firmes per reclamar més freqüències i serveis directes entre Berga i Barcelona. Els usuaris denuncien trajectes llargs, amb moltes parades, i també problemes per tornar a Berga, amb busos que sovint van plens i deixen passatgers a terra. Una situació que ha posat de manifest les mancances estructurals del servei i la necessitat d’una connexió eficient del Berguedà amb l’àrea metropolitana. Al novembre, tots els grups municipals van donar suport a una moció per reivindicar un servei més ràpid i eficient.

En paral·lel a la mobilització ciutadana, el projecte de la futura estació d’autobusos de Berga ha omplert titulars aquest 2025. L’Ajuntament va anunciar al març un consens unànime de tots els grups i un acord amb la Generalitat per ubicar l’estació al sud de la Rasa dels Molins, amb la construcció d’un vial per facilitar la connexió amb C-16. Al setembre, Berga Grup Independent (BeGI) va trencar l’acord en considerar excessiu el cost global del projecte, que superaria els 8 milions d’euros sumant l’estació i el vial d’accés. El grup assegurava que la proposta no és viable ni tècnicament ni econòmicament i defensava com a alternativa la ubicació a la Font del Ros. L’equip de govern (CUP i ERC), però, es manté ferm en el projecte, que de moment no avança.

Mentrestant, el trasllat provisional de la parada de busos del passeig de la Pau a la carretera de Solsona, motivat pels accidents registrats a la zona, també ha generat polèmica. El canvi, amb el vistiplau de la Generalitat i previst per al proper mes de febrer, ha despertat el malestar dels veïns del carrer del Bruc, que assumeixen l’increment de trànsit. És un episodi més d’un any que ha evidenciat que la mobilitat continua sent un dels grans reptes pendents de Berga.

