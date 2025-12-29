El comerç de Berga valora bé la campanya de Nadal i aplaudeix les accions per atraure clients
Iniciatives com el Mercat del Regal de Nadal i activitats lúdiques de la campanya nadalenca ajuden a dinamitzar el petit comerç
La campanya comercial de Nadal es divideix en dues tongades: la de Nadal i la de Reis, i actualment es troba a la meitat del seu recorregut. A Berga, tot i que els comerciants faran balanç conjunt, «les sensacions són bones», assegura el president de Berga Comercial, Xavi Orcajo, especialment després de l’estrena enguany del Mercat del Regal de Nadal que es va fer els dos primers caps de setman de desembre. «Les expectatives eren bones i va anar millor del que esperàvem», afirma Xavi Orcajo, molt satisfet amb la resposta de la iniciativa. Aposta per la continuïtat: «Volem que es torni a fer i que es potenciï de cara a l’any que ve». Orcajo destaca que l’elecció de l’escenari, l’església de Sant Francesc, va ser molt encertada, ja que va generar una experiència que va atraure molta gent i que va motivar a repetir. Tant comerciants com clients es van mostrar satisfets de la iniciativa.
Per a Xavi Orcajo, la clau per retenir el públic al comerç berguedà és oferir una experiència de compra atractiva, amb concentració i varietat d’oferta. Per exemple, les parades del Mercat del Regal de Nadal amb productes seleccionats per regalar aquestes festes es complementaven amb una pista de patinatge a l’exterior, actuacions musicals i food trucks, per atraure públic . «Les campanyes han de ser atractives perquè la gent respongui», diu Orcajo. Tot i la competència del comerç online, «hem de donar un valor afegit», assegura, perquè «hi ha coses que només ofereix el petit comerç, ni Internet ni les grans superfícies».
El consell d’Orcajo al consumidor és clar: «Si vols comprar sense les aglomeracions dels centres comercials i sense haver de patir perquè arribi a temps fent comanda a Internet, el petit comerç és la millor opció». A Berga s’han fet activitats per dinamitzar-lo, com ara el Joc de l’element discordant, en què els participants han de descobrir un producte que no correspon a l’activitat habitual de cada comerç. Les butlletes es poden emplenar fins al 5 de gener i s’entra en el sorteig de diversos premis.
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Joan Capdevila, va néixer a Queixans fa 93 anys: 'La meitat dels joves no vol treballar
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Mor el manresà Santi Serra, líder veïnal del nucli de Sant Andreu de Palomar de Barcelona durant més de deu anys
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès
- Oriol Obradors, veí de Navàs que viu al Regne Unit: 'Tenim un tió a Catalunya i un altre a Cambridge