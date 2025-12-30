La biblioteca de Berga reobrirà divendres, 2 de gener, després de cinc setmanes tancada
A finals de novembre van caure unes plaques del fals sostre de la sala principal de la planta baixa
Regió7
La biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga tornarà a obrir al públic aquest divendres, 2 de gener, després de cinc setmanes tancada. L’equipament es va tancar preventivament després de la caiguda d’unes plaques del fals sostre de la sala principal de la planta baixa durant la nit del dijous 27 de novembre. Un cop estudiades les causes de l’incident i valorat l’estat de l’equipament per part dels tècnics municipals, els treballadors de la brigada municipal d’obres i d’una empresa especialitzada han efectuat les obres de reparació de la zona afectada i de reforç de la resta de plantes de l’edifici.
Obres de reparació
Les obres han consistit en la reconstrucció del tram de fals sostre que va caure de la planta baixa, amb una superfície d’actuació aproximada d’uns 40 m². També s’han fet treballs de reforç preventiu a la resta del fals sostre d’aquesta dependència, així com del fals sostre de la primera i segona planta de la biblioteca i del porxo exterior, ja que són zones amb la mateixa tipologia de fals sostre que la planta baixa. Cap dels espais afectats presentava cap deformació ni s’hi observaven desperfectes o deficiències.
Reubicació dels serveis de la biblioteca
Al llarg de les cinc setmanes que la biblioteca ha estat tancada el públic, el personal i una part dels serveis i activitats han estat traslladades a l’Espai Jove de Berga per continuar donant servei als usuaris. La biblioteca tornarà a obrir les portes de l’edifici situat a la plaça d’Europa divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h. També obrirà el dissabte 3 de gener, de 9.30 a 13.30 h, però estarà tancada els dies 5 i 6 de gener. A partir del dimecres 7 de gener, l’equipament obrirà mantenint l’horari d’hivern.
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16 a Cercs
- Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir