Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Forat parc de l'AgullaEmbolic balisa V16Hapoel - BaxiMor Carme SolervicensRobatori CastellbellVaga d'agricultors
instagramlinkedin

La biblioteca de Berga reobrirà divendres, 2 de gener, després de cinc setmanes tancada

A finals de novembre van caure unes plaques del fals sostre de la sala principal de la planta baixa

Entrada de la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga

Entrada de la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga / Arxiu/Anna Costa

Regió7

Berga

La biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga tornarà a obrir al públic aquest divendres, 2 de gener, després de cinc setmanes tancada. L’equipament es va tancar preventivament després de la caiguda d’unes plaques del fals sostre de la sala principal de la planta baixa durant la nit del dijous 27 de novembre. Un cop estudiades les causes de l’incident i valorat l’estat de l’equipament per part dels tècnics municipals, els treballadors de la brigada municipal d’obres i d’una empresa especialitzada han efectuat les obres de reparació de la zona afectada i de reforç de la resta de plantes de l’edifici.

Obres de reparació

Les obres han consistit en la reconstrucció del tram de fals sostre que va caure de la planta baixa, amb una superfície d’actuació aproximada d’uns 40 m². També s’han fet treballs de reforç preventiu a la resta del fals sostre d’aquesta dependència, així com del fals sostre de la primera i segona planta de la biblioteca i del porxo exterior, ja que són zones amb la mateixa tipologia de fals sostre que la planta baixa. Cap dels espais afectats presentava cap deformació ni s’hi observaven desperfectes o deficiències.

Reubicació dels serveis de la biblioteca

Al llarg de les cinc setmanes que la biblioteca ha estat tancada el públic, el personal i una part dels serveis i activitats han estat traslladades a l’Espai Jove de Berga per continuar donant servei als usuaris. La biblioteca tornarà a obrir les portes de l’edifici situat a la plaça d’Europa divendres, de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h. També obrirà el dissabte 3 de gener, de 9.30 a 13.30 h, però estarà tancada els dies 5 i 6 de gener. A partir del dimecres 7 de gener, l’equipament obrirà mantenint l’horari d’hivern.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
  2. Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
  3. Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
  4. Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
  5. Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16 a Cercs
  6. Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
  7. Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
  8. El geòleg Mata Perelló considera que el pàrquing sota la Seu de Manresa no ha de fer patir

La biblioteca de Berga reobrirà divendres, 2 de gener, després de cinc setmanes tancada

La biblioteca de Berga reobrirà divendres, 2 de gener, després de cinc setmanes tancada

Moren dos catalans i dos més resulten ferits en un accident de cotxe a l'Aràbia Saudita

Moren dos catalans i dos més resulten ferits en un accident de cotxe a l'Aràbia Saudita

El manresà David Pintó i l'igualadí Joan Valentí homenatjaran les dones del 36

El manresà David Pintó i l'igualadí Joan Valentí homenatjaran les dones del 36

Col·lapses i cotxes mal aparcats, un clàssic als Rasos de Peguera quan neva per festes

Col·lapses i cotxes mal aparcats, un clàssic als Rasos de Peguera quan neva per festes

Consells de vida sota els avets de Nadal: així és el nou Bosc de la Saviesa a Igualada

Consells de vida sota els avets de Nadal: així és el nou Bosc de la Saviesa a Igualada

El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: "Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada"

El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: "Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada"

Sant Joan de Vilatorrada acull aquest dissabte la 4a edició del Torneig d’Escacs Actius de Reis

Sant Joan de Vilatorrada acull aquest dissabte la 4a edició del Torneig d’Escacs Actius de Reis

Quatre menors s'estavellen contra una rotonda a Olesa quan fugien de la policia després de ser enxampats a 150 km/h

Quatre menors s'estavellen contra una rotonda a Olesa quan fugien de la policia després de ser enxampats a 150 km/h
Tracking Pixel Contents