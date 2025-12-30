Borredà estrena un segon mural de Valentí Gubianas, a les piscines
Una obra col·laborativa reforça l’aposta del municipi per l’art urbà i la participació ciutadana
Regió7
Borredà ha estrenat recentment un nou mural col·laboratiu, el segon realitzat de la mà de l’il·lustrador i muralista navassenc Valentí Gubianas. La nova obra s’ha pintat sobre el mur de tancament del recinte de les piscines municipals, una superfície de grans dimensions de 35 metres de llargada per 2,5 metres d’alçada, que fins ara presentava l’aspecte gris del formigó. El mural s’emmarca dins el programa Tallers i activitats formatives d’àmbit cultural de la Diputació de Barcelona.
El projecte va comptar amb la participació d’un bon nombre de persones del poble, convertint l’activitat en una experiència artística i comunitària. Prèviament, l’autor va presentar diverses propostes pensades específicament per a l’entorn d’unes piscines municipals, tant pel que fa a la temàtica com a la gamma cromàtica.
El resultat final és un mural vistós i ple de vitalitat, que destaca pels colors, la temàtica i la perfecta integració en l’espai. L’obra convida a viure i gaudir de l’entorn on s’ha pintat, aportant calidesa i dinamisme a un indret molt utilitzat pels veïns i visitants del municipi.
L’any 2024 Valentí Guabianas ja va realitzar un primer mural a la façana posterior de les escoles de Borredà. Aquella experiència, molt ben valorada, ha estat clau per repetir col·laboració amb un resultat de nivell artístic molt elevat, comparable al del primer projecte.
Ara, Borredà ja compta amb quatre murals que donen vida i identitat artística a espais molt concorreguts del poble.
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16 a Cercs
- Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina