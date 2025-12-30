Col·lapses i cotxes mal aparcats, un clàssic als Rasos de Peguera quan neva per festes
Les ganes de tocar neu fa que catalans d’arreu del territori s’apropin al Berguedà omplint les carreteres
Josep-Rhys Vidal Vinyes
La neu. Aquest imant que en època de festes atrau catalans d’arreu del territori fins a la part alta del país. Un dels indrets que més bé exemplifica aquesta gentrificació és els Rasos de Peguera, al Berguedà, que aquests dies festius en el marc del Nadal ha vist com la carretera -des de Berga i sense sortida- que porta fins a la neu queda col·lapsada pels nombrosos cotxes que busquen trobar un forat on aparcar.
Per a moltes famílies, l'estació d'esquí dels Rasos de Peguera (tancada des de fa anys) és un bon espai quan neva per portar els infants a trepitar neu, jugar i baixar en trineu. Això fa que la carretera quedi petita. Segons ha explicat a Regió7 Adrià Solé, alcalde de Castellar del Riu, aquestes retencions són habituals, sobretot si neva en un pont o durant les festes. “És una neu pròxima i gratuïta tant d’aparcament com d’accés, i per això es massifica”, reconeix el batlle.
Però les cues no són l’únic problema. Els Rasos també pateix l’aparcament de vehicles en zones no adequades. A la pujada i baixada del “cercle”, hi ha places unes 150 places d’aparcament a mà dreta, sumades al pàrquing que hi ha en arribar al capdamunt, però moltes vegades no resulten suficients i els vehicles acaben aparcant al voral de la carretera, “on poden”.
Des del Xalet-Refugi de Rasos de Peguera es queixen que això porta encara més caos i cues a la carretera dels Rasos. “Ens provoca que els clients amb reserva tinguin dificultats per venir a dinar i que la gent del món excursionista que es queda a dormir per anar a fer rutes també tinguin dificultats durant el dia per accedir al refugi”, lamenten els propietaris.
Al refugi celebren que els Mossos d’Esquadra es desplacin fins a la zona per evitar que els cotxes aparquin malament, encara que avisen que hauria de ser aviat: “Si venen més tard els problemes es poden ja haver generat”. L'alcalde de Casteller del Riu, Adrià Sol,é proposa que “s’hauria de controlar l’accés”. Des del refugi se sumen a aquesta petició: “Si tenim comptabilitzats quants aparcaments hi ha, hi ha un moment que saps que ja no en poden pujar més”. De fet, en diverses ocasions els Mossos d’Esquadra han tallat la carretera a l’altura de la Font Negra (terme municipal de Berga) per evitar aquestes situacions.
Per acabar, hi ha altres situacions que provoquen cues i que tenen a veure amb el desconeixement en aquestes situacions. Tot i ser una carretera ben cuidada pel que fa a la neu, hi ha gent que puja sense cadenes o que patinen en intentar entrar al pàrquing i generen espera en els vehicles que venen darrere. Per això, els propietaris del refugi lamenten que no hi hagi més “implicació” per part de l’administració a les xarxes socials i amb cartells per alertar i aconsellar als visitants, i Solé explica que “s’ha d’anar preparat i ser conscient d’on s’accedeix”.
Una situació que es repeteix cada vegada que la neu es deixa veure pel Berguedà, i que des de l’Ajuntament de Castellar del Riu i el Xalet-Refugi de Rasos de Peguera veuen difícil que canviï en un futur, ja que, com diuen des del refugi, quan la gent té festa “tothom vol anar a la neu”.
