Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16, a Cercs
El sinistre, un xoc frontal entre dos turismes, va mobilitzar nou ambulàncies i vuit dotacions dels Bombers
Un accident de trànsit a la C-16, al terme municipal de Cercs, va deixar ahir a la nit cinc ferits, dos d’ells menors d'edat que van ser traslladats en estat crític, segons el SEM.
El sinistre, un xoc frontal entre dos turismes, va tenir lloc poc abans de les 9 de la nit, al quilòmetre 101 de l'Eix del Llobregat, en sentit sud, i l'avís al 112 el va donar un bomber de la Generalitat fora de servei.
Els serveis d'emergència van activar vuit dotacions dels Bombers i nou ambulàncies per atendre les cinc persones implicades en el xoc. Almenys una d'elles va haver de ser excarcerada en haver quedat atrapada.
Un dels menors ferit de gravetat va ser traslladat al Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre el van dur a la Vall d'Hebron de Barcelona. Quant als altres tres ferits, tots en estat menys greu, van ser repartits entre la Vall d'Hebron, l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i la Mútua de Terrassa.
