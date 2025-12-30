Entrevista | LLUÏSA SERRANO Pediatra a l'alt Berguedà
"A vegades ens sentim petits, però la nostra feina té una gran repercussió"
La pediatra del CAP de Guardiola de Berguedà ha rebut aquest desembre Premi a l’Excel·lència Professional del Col·legi de Metges per més de tres dècades de compromís amb la salut infantil
La pediatra de l'EAP(Equip d'Atenció Primària) Alt Berguedà Lluïsa Serrano, de 60 anys, va rebre fa poques setmanes el Premi a l’Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona en la categoria de medicina d’atenció primària. El guardó reconeix trajectòries professionals basades en el compromís, l’honestedat, l’altruisme, la integritat i l’excel·lència.
Tot i haver nascut a Barcelona, Serrano va apostar fa més de tres dècades per exercir la pediatria en l’àmbit rural i s'ha convertit en una professional de referència per a moltes famílies del Berguedà. És la pediatra del CAP de Guardiola de Berguedà i atén infants de tot l'alt Berguedà.
Què representa per a vostè aquest premi?
En un primer moment em vaig quedar parada perquè els metges i pediatres rurals fem una tasca molt important, però no estem en línies d’investigació ni de recerca, no fem cirurgies… i a vegades ens sentim petits. Amb el pas dels dies, però, i amb les felicitacions de companys i de pacients que m’agraïen la feina, he pres consciència que la nostra tasca té una repercussió real i que és valorada. Quan valoren el que fas és molt gratificant. Estic molt contenta.
Repassem una mica la seva trajectòria professional.
Vaig començar Pediatria l’any 1993, entre Barcelona i Manresa. Abans d’iniciar l’especialitat ja havia fet alguna substitució a l’alt Berguedà, a Bagà, com a metgessa de família, i em va agradar molt el contacte proper amb la gent.
El meu marit és veterinari, tots dos som de Barcelona, ell volia treballar en un entorn rural i vam decidir anar a viure a Sant Julià de Cerdanyola. En acabar l’especialitat de Pediatria vaig treballar com a adjunta de guàrdies a Sant Joan de Déu de Manresa i feia substitucions quan el pediatre de l’alt Berguedà estava de vacances. Al cap d’uns anys, vaig començar a fer guàrdies de pediatria d’urgències a l’Hospital de Berga, fins que va arribar el moment de fer poder ocupar un lloc al CAPde Guardiola de Berguedà, primer amb la interinitat i, posteriorment, vaig obtenir la plaça per oposició. Des de l’any 2000 que hi tinc plaça fixa. Inicialment, la pediatria era itinerant per diversos municipis (Guardiola, la Pobla, Bagà i un cop al mes a Vallcebre, Saldes i Gósol), però des de la pandèmia es va concentrar al CAP de Guardiola, on avui disposem d’un espai de pediatria ben equipat, amb pediatra i infermera, consulta pròpia i sala d’espera.
Què creu que ha influït especialment perquè el Col·legi de Metges li concedís el guardó?
Paral·lelament a la meva tasca a la sanitat pública, fins al gener passat i durant més de vint anys vaig visitar en l’àmbit privat al Centre Mèdic del Berguedà. Això ha fet que hagin passat per la meva consulta pacients de tota la comarca i que moltes famílies em coneguin. Crec que el premi reconeix la feina feta al llarg dels anys, però també valors com l’empatia, l’honestedat i el compromís. És una feina que m’agrada moltíssim, en gaudeixo, em sento pediatra de la comarca, especialment de l’alt Berguedà.
Hi ha alguna experiència que exemplifiqui aquesta visió de la millora de la salut comunitària?
Amb les famílies es creen vincles molt forts. En alguns casos, especialment amb infants amb patologies, hem passat moments molt durs, però també d’altres de molt bons. Aquest camí compartit genera vincles gairebé familiars, i això dona molt sentit a la nostra feina.
Quina era la motivació inicial d'exercir la pediatria en el món rural i quina és la recompensa?
D’entrada, va ser una aposta de parella, però ja amb les primeres substitucions vaig veure que era un entorn que m’agradava molt. La calidesa amb què em van rebre em va captivar. Amb els anys és quan realment sents que formes part de la comunitat, que aportes el que saps fer i que això té un impacte real. Dones i reps, i aquesta sensació és molt bonica i gratificant.
Com ha evolucionat l’atenció pediàtrica des que va començar fins ara?
Hi ha hagut una clara millora. S’han protocol·litzat actuacions i cada cop treballem més en xarxa amb altres professionals, serveis socials, centres educatius i especialistes. Compartir, aprendre els uns dels altres i ajudar-nos millora molt la qualitat assistencial. La tecnologia ha facilitat molt la comunicació i la telemedicina ens ajudarà encara més.
Tot i això, quines dificultats persisteixen?
La manca de professionals és un dels grans reptes de l’atenció primària, especialment a les zones rurals. Cal augmentar les places de Medicina, perquè hi ha molts joves amb vocació que no poden accedir-hi per les notes tan altes. També cal donar a conèixer millor la medicina de família i l’atenció primària rural, que és una feina molt propera i enriquidora. I apostar per fórmules d’aliança entre hospital i primària.
L’aïllament professional és un factor important?
Sí, sobretot per als joves. Quan acabes la formació estàs molt vinculat a l’hospital on has fet la residència, a la recerca i a determinades dinàmiques. Si a això s’hi afegeix el desconeixement del món rural, la llunyania, el transport o l’habitatge, costa fer el pas.
Calen més incentius?
Cal posar en valor la feina a l’atenció primària rural. Anar sol a un entorn rural no és fàcil. El futur passa per minimitzar la soledat amb tecnologia, comunicació fluida, videotrucades, bon transport sanitari i treball compartit. L’aïllament és un hàndicap que hem de reduir.
Com es viu la sobrecàrrega de feina?
Aquí no tenim les agendes tan plenes com en altres llocs, però soc l’única pediatra i quan no hi soc no hi ha un substitut específic. Quan torno de vacances s’acumula feina. En aquests casos, els metges de família assumeixen part de la tasca, i vull posar molt en valor el treball en equip, que és fonamental en entorns petits.
Quin missatge donaria als joves que es plantegen fer l'especialitat de Pediatria i que tenen interès per zones rurals?
Que vinguin, que pugin a veure com es treballa. És una feina molt gratificant. Les barreres de distància, formació i vinculació hospitalària s’han d’anar minimitzant. Els pediatres som la porta d’entrada a la sanitat per a moltes famílies. Fem molta prevenció, detecció precoç, educació en hàbits saludables, vacunes… Tot això és fer salut. No fem grans cirurgies, però l’impacte és enorme.
Quins reptes personals la mantenen motivada?
Actualment, estem impulsant un projecte de telemedicina pediàtrica territorial per millorar la comunicació entre professionals del Berguedà. A través del xat Salut i canals interns podrem compartir imatges, vídeos i informació clínica de manera eficient. Per exemple, que una infermera de Saldes pugui enviar una consulta amb imatges d’una erupció cutània d’un infant per poder-ho resoldre. Això beneficia molt els professionals, però sobretot els pacients. L’objectiu és que la primària sigui encara més resolutiva i reduir derivacions innecessàries. Projectes com aquest motiven molt. És una feina vocacional i soc una apassionada de la pediatria.
