Satisfacció entre els veïns per la nova plaça de la Font del Ros
La part negativa està en el fet que hi ha cotxes que, en ser una plataforma d’un sol nivell, passen per dalt la plaça
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Unes de les obres més visibles del 2025 a Berga van ser les quines s’han fet a la Font del Ros. Durant aquests darrers mesos de l’any, l’empresa Pasquina, contractada per l’Ajuntament de Berga, ha creat una plataforma única, ha renovat els paviments i la xarxa d’aigua, ha instal·lat nou mobiliari urbà i ha creat un espai pels més petits amb una tirolina i tobogan a la plaça de la Font del Ros, renovant l’aspecte d’aquesta. Addicionalment, també s’han fet treballs de millora de l’accessibilitat als passos de vianants de diverses cruïlles de la zona.
El regidor d’urbanisme de l’Ajuntament, Aleix Serra, ha explicat a Regió7 que des del consistori es fa una molt bona valoració del resultat: “Estem satisfets perquè l’empresa ha complert els terminis i la feina que s’havia de fer, i el resultat és com estava previst en el projecte”. El consistori també es mostra satisfet del primer acolliment dels berguedans a aquest nou espai remodelat: “El veïnat fa ús de la plaça, més o menys es compleix la nova distribució i la tirolina i els tobogans tenen molta canalla que en gaudeix”. “Estava molt malmesa i realment ha quedat espectacular”, ha coincidit Dolors Bernal, presidenta de l’Associació de Veïns de la Font del Ros, que ho ha pogut constatar amb la majoria dels veïns. De fet, a la tirolina s’han arribat a formar cues entre els infants per tirar-s’hi.
Una de les premisses clau era que la plaça estigués tota al mateix nivell per temes d’accessibilitat. Com explica Bernal, el fet que sigui a peu pla fa que els cotxes “s’hi enfilin”, “hi passin com volen” i hi aparquin. “És molt perillós”, ha alarmat Janet Ferrer, del bar Granja Font del Ros.
Serra ha destacat la dificultat de crear aquesta plataforma única mentre es mantenien els arbres existents, però celebra que s’hagi aconseguit. Precisament, que es mantingués aquest arbrat era una de les peticions del veïnat, i l’Ajuntament ha complert. “Han mantingut i reforçat els arbres i ara els han decorat per Nadal, que feia temps que ho havíem dit, i queda preciós”, ha agraït Bernal.
“Durant l’obra hem pogut anar incorporant algunes de les propostes que ens deien els veïns”, ha explicat Serra. Una altra d’aquestes ha estat els passos de vianants llisos a la zona per facilitar l'accés a tots els veïns, cosa que també ha agraït Bernal: “Ara ja es pot passar sense cap mena de problema amb una cadira de rodes, caminador o cotxet”.
Ara, ja només queden algunes coses pendents, però ja fora del marc de l’obra. Algunes d’aquestes actuacions consistiran a posar respatllers als bancs (cosa que està prevista en les pròximes setmanes) i la bústia que hi havia (que l’ha de posar Correus), cosa que també ha reclamat Bernal des de l’associació de veïns, ja que si no obliga a un llarg desplaçament en cas de voler tirar una carta.
Per posar alguns punts de millora, Bernal ha comentat que en algun punt queda una mica estret el pas dels cotxes, i que quan plou la terra del tobogan a vegades baixa i queda tova. Malgrat això, la valoració del veïnat de la nova plaça és molt positiva.
