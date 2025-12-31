Xavi Torrabadella guanya el Concurs de Garrofes de Berga
La convocatòria d’enguany de l’Agrupació Teatral La Farsa ha rebut onze treballs, que repassen l’actualitat de l’any en clau d’humor
Regió7
Xavi Torrabadella és el guanyador del 47è Concurs de Garrofes, que organitza l’Agrupació Teatral La Farsa de Berga, amb Què passa bro!. El tradicional certamen de versos satírics ha rebut enguany onze treballs, que han fet un repàs de l’actualitat de l’any en clau d’humor. El joc garrofes que guanya el primer premi (250 euros) es recita a les representacions dels Pastorets de Berga.De moment se n’han fet dues funcions, per Nadal i per Sant Esteve, amb més de 1.000 persones entre els dos dies al Teatre Municipal de Berga.
El segon premi (150 euros) d’aquest 2025 se l’ha endut Marc Pujals, amb De pallassos i aliats.I el tercer premi (50 euros) ha estat per a Arnau Comellas, amb Garrofes de sobretaula. A més, hi ha hagut tres accèssits, per a Albert Cols, amb Garrofa vella fa bon caldo; Marc Marginet, amb Fins que arribem als dos-cents! i el jo de agrrofes de Pere Artigas, Marc Artigas i Jordi titulat 25 anys, i anar fent!.
Els Pastorets de Berga viuen aquest Nadal una edició excepcional coincidint amb els 125 anys de representacions a la ciutat. Aquest dissabte, 3 de gener, al Teatre Municipal, hi haurà una funció especial amb una escenificació de l’agermanament dels pastorets de la ciutat amb els de Molins de Rei i els de Sant Quirze de Besora. Són els tres únics municipis del país on, encara ara, es continuen representant els Pastorets de Serafí Pitarra. Es farà a les 6 de la tarda i pujaran a l’escenari actors i actrius de les tres poblacions.
La resta de representacions es faran els dies 6 i 11 de gener a les 6 de la tarda. Les entrades es poden comprar al preu de 12 euros al web elspastoretsdeberga.cat.
