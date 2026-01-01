Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sis ferits, dos d’ells greus, en un accident a la C-16 a Bagà

Els Bombers han hagut d'excarcerar dues persones atrapades a l’interior de dos vehicles

Manresa

Un accident a la C-16, entre Bagà i Guardiola de Berguedà, ha deixat sis persones ferides, dos d’elles en estat greu. El sinistre ha tingut lloc a les 16:59 hores. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Els serveis d’emergència han realitzat tasques d’excarceració per alliberar dues persones atrapades a l’interior de cadascun dels dos vehicles implicats en l'incident.

En total, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès i traslladat 6 ferits: 2 menors i 2 adults a l’Hospital de Berga, i 2 adults en estat greu a l’Hospital Althaia de Manresa, amb un total de 7 ambulàncies activades.

La circulació s'ha restablert cap a les 18:47 hores, tot i que s'han arribat a registrar cues de fins a cinc quilòmetres entre els punts quilomètrics 118 i 113, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

