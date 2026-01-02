La cavalcada de reis de Berga comptarà amb més patges i una màquina dels somnis
Unes 150 persones formaran part de la comitiva i es mantenen els elements lluminosos de l’any passat
Josep-Rhys Vidal Vinyes
La cavalcada de reis de Berga incorporarà una màquina dels somnis com a novetat d’aquest any. Aquesta màquina consistirà d’uns personatges fantàstics que anotaran els somnis dels infants en un pergamí gegant connectat a la màquina d’on sorgirà un titella gegant adormit sobre un gran llit. L’espectacle breu el faran una vintena d'intèrprets de La Closca Teatre i serà itinerant. També s’incorporaran una quarantena de patges i, es recuperarà la comparsa dels armats i es mantindran els elements lluminosos i les papallones de l’any passat.
La cavalcada s’iniciarà a les 5 de la tarda des de la plaça de Gernika, i seguirà pels carrers Pere II, Mestre de Pedret, Salvador Espriu, Isaac Albéniz, Pere III, la carretera de Sant Fruitós i el carrer del Roser fins a la plaça de la Creu. Un cop allà, els reis aniran fins a la plaça de Sant Pere pel carrer de la Ciutat a peu.
Allà, els reis adoraran el pessebre abans que l’alcalde els doni les claus de la ciutat i s’adrecin a la ciutadania. Un cop acabat, els infants podran compartir un instant amb Ses Majestats a la Sala de Plens per demanar-los els seus regals desitjats aquesta nit.
La cavalcada provocarà talls en la circulació de vehicles als carrers del recorregut des de les 4 fins a les 9 aproximadament. L’Ajuntament recomana evitar la circulació per aquests carrers i seguir la senyalització i les indicacions dels agents de trànsit i el personal de l’organització de l’esdeveniment.
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
- La Sira, de Sant Fruitós, primer nadó de l’any de la Catalunya central
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»