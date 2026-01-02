Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La cavalcada de reis de Berga comptarà amb més patges i una màquina dels somnis

Unes 150 persones formaran part de la comitiva i es mantenen els elements lluminosos de l’any passat

Ses Majestats en l'adoració del pessebre de l'any passat

Ses Majestats en l'adoració del pessebre de l'any passat / Ajuntament de Berga

Josep-Rhys Vidal Vinyes

Berga

La cavalcada de reis de Berga incorporarà una màquina dels somnis com a novetat d’aquest any. Aquesta màquina consistirà d’uns personatges fantàstics que anotaran els somnis dels infants en un pergamí gegant connectat a la màquina d’on sorgirà un titella gegant adormit sobre un gran llit. L’espectacle breu el faran una vintena d'intèrprets de La Closca Teatre i serà itinerant. També s’incorporaran una quarantena de patges i, es recuperarà la comparsa dels armats i es mantindran els elements lluminosos i les papallones de l’any passat.

La cavalcada s’iniciarà a les 5 de la tarda des de la plaça de Gernika, i seguirà pels carrers Pere II, Mestre de Pedret, Salvador Espriu, Isaac Albéniz, Pere III, la carretera de Sant Fruitós i el carrer del Roser fins a la plaça de la Creu. Un cop allà, els reis aniran fins a la plaça de Sant Pere pel carrer de la Ciutat a peu.

Allà, els reis adoraran el pessebre abans que l’alcalde els doni les claus de la ciutat i s’adrecin a la ciutadania. Un cop acabat, els infants podran compartir un instant amb Ses Majestats a la Sala de Plens per demanar-los els seus regals desitjats aquesta nit.

La cavalcada provocarà talls en la circulació de vehicles als carrers del recorregut des de les 4 fins a les 9 aproximadament. L’Ajuntament recomana evitar la circulació per aquests carrers i seguir la senyalització i les indicacions dels agents de trànsit i el personal de l’organització de l’esdeveniment.

