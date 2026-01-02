El primer debat polític del Berguedà posa els actors d'acord en la necessitat de mantenir el caràcter industrial
Josep Sensada, Abel Garcia, Ivan Sánchez, Josep Maria Sererols, Josep Campos i Antoni Clement protagonitzen el primer debat polític de l'any a Ràdio Puig-reig
Regió7
La necessitat de mantenir el Berguedà com una comarca industrial és un punt de coincidència de bona part dels actuals representants polítics i de l'àmbit econòmic de la comarca. Ràdio Puig-reig, congrega cada 1 de gener les persones que són al davant dels principals ajuntaments i institucions a posar idees en comú, al primer debat de l’any. El modera Josep Genescà, i enguany va aplegar a la mateixa taula Josep Sensada, advocat i analista social; Abel Garcia, regidor del PSC a Berga i secretari general de l’Esport de la Generalitat; Ivan Sánchez, alcalde de Berga; Josep Maria Sererols, president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà; Josep Campos, regidor d’ERC a Puig-reig, conseller comarcal i president d’ERC al Berguedà; i Antoni Clement, alcalde accidental de Puig-reig (Junts).
En el debat es va remarcar la idea de definir el Berguedà com una comarca resilient, que ha superat etapes difícils i que afronta el futur amb més voluntat de veure la comarca com un projecte compartit, en el que hi han de participar tots els actors implicats. Tots els participants van defensar que el Berguedà ha de ser industrial, amb el turisme com a complement, i des d'aquesta tesi reclamen la necessitat de desenvolupar més sòl industrial, millorar l'agilitat administrativa i procupar que les empreses puguin rebre més suport de les administracions.
Entre les fortaleses es va destacar la gent del Berguedà i la qualitat de vida del territori. Entre les mancances, es van assenyalar l’envelliment de la població, la falta d’habitatge assequible, la dificultat per retenir talent jove i la mobilitat, especialment la connexió amb Barcelona.
Tot i celebrar millores en el transport públic, es va reclamar un bus exprés estable i serveis de primer nivell. També es va posar sobre la taula el potencial de les colònies industrials com a oportunitat d’habitatge i activitat econòmica.
També va generar coincidència una idea final: el Berguedà té futur, però només si sap transformar les oportunitats en projectes reals perquè els joves puguin viure, treballar i quedar-se a la comarca.
