Puig-reig obre una pista de gel sintètic per aquest cap de setmana
L’objectiu de la instal·lació és dinamitzar el centre per donar impuls al comerç del municipi
Josep-Rhys Vidal Vinyes
L’Ajuntament de Puig-reig ha instal·lat una pista de gel sintètic al poble per “dinamitzar” aquesta recta final de les festes. La instal·lació s’ha obert a dos quarts d’onze del matí, i ha estat oberta fins a dos quarts de dues del migdia. Ja a ben dinat, tornarà a estar a disposició dels usuaris de 3 a 8 de la tarda. Aquest horari es repetirà durant el cap de setmana, fins al diumenge que és l’últim dia d’aquesta instal·lació. “Té com a objectiu animar les festes i tenir una activitat d’oci diferent de la qual pugui disfrutar tothom”, ha explicat Eva Serra, alcaldessa de Puig-reig.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament vol també donar “impuls” al comerç local del municipi, aprofitant l’època de festes quan la gent fa vacances i els reis han de portar els regals als nens i nenes. Per això, els tiquets per anar a patinar a la pista s’obtenen fent compres de més de 5 euros en els comerços de Puig-reig. Per afavorir això, la pista s’ha ubicat a la Plaça Nova. “Donarà activitat al que és la part cèntrica, i esperem que això ajudi a fer que les botigues estiguin plenes”, ha destacat la batllessa.
De fet, les entrades a la pista de gel han estat tot un èxit, hi ha comerços que fa dies que ja han entregat tots els tiquets amb els quals comptaven. Per exemple, la Carme Grífol, de la botiga de llenceria Casa Marcelino, ha explicat que ja no li’n queden. “Me n’ha demanat molta gent, i més n’hagués tingut”, ha dit.
Per garantir que cap infant purretxenc es perdi la cita, des de l’organització s’han repartit tiquets a tots els nens i nenes de primer a sisè de primària de les escoles del municipi.
“D’entrada estem satisfets. És una cosa diferent i especial i esperem que als nens i nenes els agradi també”, ha dit Serra. De moment, aquest divendres al matí ja hi ha hagut els primers infants que han gaudit de la pista, amb els pares mirant d’ajudar-los a no caure. “És una bona iniciativa, perquè d’aquesta manera ens quedem una estona més per aquí”, ha explicat el Manel, veí de Navàs, mentre la seva filla estava patinant a la pista.
Serra ha explicat que des de l’Ajuntament s’han escollit aquestes dates perquè és un cap de setmana abans de reis en el qual la majoria de les botigues estan obertes. A més, ha destacat que “ja es fan moltes activitats la resta dels dies de Nadal”. Aquestes festes, Puig-reig ja va tenir el quinto dels Diables del Clot de l’Infern el dia de Nadal, el torneig de bàsquet 3x3, el ball de Cap d'Any el primer dia d'aquest 2026 o també tallers de batucada i cinema.
Amb aquest programa Puig-reig es prepara per rebre els reis el dia 5 un cop finalitzi aquest cap de setmana de la pista de gel. L’alcaldessa aprofita per animar a tothom a participar d’aquesta iniciativa: “Si algú encara no té entrada, ara és el moment d’aprofitar-ho”.
