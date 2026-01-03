Els pastorets de Berga celebren els 125 anys amb una funció especial
L'obra ha estat conjunta amb els actors de Molins de Reis i Sant Quirze de Besora, els únics que mantenen el text de Serafí Pitarra
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Aquest dissabte el Teatre Municipal de Berga ha viscut una funció especial en honor al 125è aniversari dels pastorets de la ciutat. Per celebrar la fita, s’ha organitzat una funció conjunta amb els pastorets dels altres dos municipis que fan els pastorets de Serafí Pitarra: Molins de Rei i Sant Quirze de Besora. Sònia Ferrer, una de les quatre membres de l’equip de direcció (aquest any format al complet per dones), ha explicat que veure que altres pobles mantenen aquesta obra els aporta “ganes, energia i il·lusió”.
“Es tracta de fer partícips d’aquesta festa als tres municipis per celebrar aquest 125è aniversari, no només nosaltres, sinó també amb aquests altres pobles que també fan Serafí Pitarra”, ha afegit. Marc Marginet, l’actor del Garrofa de Berga, també explica que “és un dia molt especial”: “Som la resistència d’aquest text i ens l’estimem moltíssim”.
En aquesta funció (addicional a les 5 que es fan cada any) cada escena ha estat interpretada pels actors de cada grup. Per preparar aquest repte tan especial com alhora complicat, les tres colles han fet un assaig general al matí, per tal que a la tarda la funció d’agermanament sortís tal com estava previst. “És molt interessant, perquè veus com plantegen les escenes els altres pobles i hi ha tantes maneres de fer-lo que és increïble” ha destacat Marginet, que ha reconegut que “s’agafen moltes idees”. Anna E. Puig, també de l'equip de direcció de Berga, ha explicat que pot servir per “reconsiderar” alguna part per així millorar.
Per exemple, Pere Canosa, que fa de Garrofa, però als pastorets de Molins de Rei, ha fet valdre el teatre “enorme i preciós” del qual disposa Berga, així com tot l’equip tècnic. D’altra banda, Marginet ha destacat que un element que es podria incorporar als pastorets de Berga és la lluita d’espases entre Sant Miquel i Satanàs, amb la qual sí que compten les obres dels altres dos municipis. De fet, els pastorets de Sant Quirze de Besora els van incorporar en els darrers anys, ja que ho van veure a Molins de Rei i els va agradar la idea.
L’actuació ha anat al peu de la lletra, amb interaccions entre els actors dels diferents municipis i bromes que han esclatat les rialles al públic. Canosa, ha explicat que hi ha hagut “bon feeling” durant la funció, malgrat la dificultat que suposava. “Veníem amb un full en blanc. Al final fem els mateixos pastorets, però cadascú se’ls ha adaptat a la seva manera”, ha confessat Puig. Núria Mora, que feia de Sant Miquel pels pastorets de Sant Quirze de Besora, també ha destacat la “bona comunicació” entre els més de 200 participants. Entre Molins i Sant Quirze, han vingut més de 100 actors i actrius per la data.
Més actes pel 125è aniversari
A banda d’aquesta funció tan emotiva, per aquest 125è aniversari els pastorets també han estrenat nou decorat del temple i nova vestimenta en els pastors. També es va fer a inicis de desembre un concert amb músiques dels pastorets i s’ha fet un llibre especial adreçat als infants i una exposició amb elements que han marcat el passat dels pastorets al Museu Comarcal. A partir d’avui, el dia 9 l’historiador Albert Rumbo presentarà el seu treball sobre les garrofes, i el dia 10 hi haurà un dinar de germanor al Cinema Catalunya que tancarà aquest curs tan especial pels pastorets de Berga. Per tancar aquesta temporada dels pastorets, el dia 6 i el dia 11 a les 6 de la tarda es fan les dues últimes actuacions d’aquestes festes.
