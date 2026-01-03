Un tall deixa sense llum a una part de Puig-reig
L’avaria s’ha produït a la zona de la biblioteca nova, i ha durat de les quatre de la matinada fins a tres quarts de dues
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Aquesta matinada, una avaria en el servei de subministrament elèctric d’Endesa a Puig-reig han deixat a una part del municipi sense llum. Alguns veïns de les zones afectades s’han posat en contacte amb l’Ajuntament per tal d’explicar-los la situació. Des de l’Ajuntament confirmen que s’han comunicat amb el consistori veïns de les Abelles, l’Estació, Cal Pons, Cal Marçal i la Granota.
Segons han explicat els veïns, als voltants de les 4 de la matinada ha marxat la llum, amb el que això suposa, ja que els veïns s’han trobat sense nevera, congelador, calefacció i la resta de serveis necessaris. Per això, l’Ajuntament ha demanat disculpes per les molèsties i espera que es pugui solucionar com més aviat millor.
L’avaria s’ha produït a la zona de la biblioteca nova del municipi. L’empresa ha treballat en el lloc dels fets per tal d’arreglar aquest tall amb la màxima rapidesa. Les primeres informacions que han arribat comunicaven que el servei es restabliria a les 12, però les dificultats en l’actuació han fet que s’hagi acabat allargant. L’empresa ha comunicat que el cablejat estava molt junt amb un altre i que s’ha produït una derivació. Finalment, a les 13:40, quan s’ha restablert el servei.
