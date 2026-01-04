Aleix Serra, meteoròleg: "La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat"
A la Catalunya central, si neva, ho farà la matinada del dia 5 i a l'hora de les cavalcades el front ja haurà passat
La precipitació que s'espera per al dia 5 de gener "arribarà de matinada i no és important". Coincidirà amb l'inici d'una onada de fred i això podria portar neu, però serà, en tot cas, seria una nevadeta i no generalitzada, segons ha explicat a aquest diari el berguedà Aleix Serra, meteoròleg al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). "Si neva a llocs on no és habitual pot ser vistós", però "serà puntual, no una nevada generalitzada".
Serra explica que a hores d'ara l'avís és el més lleu dels que hi pot haver, "és de possibilitat de neu", però de totes maneres en les darreres hores el front ha perdut força. "La previsió de neu a la nit de Reis s'ha desinflat", indica el meteoròleg, que alhora és regidor per la CUP a l'Ajuntament de Berga. Si cau alguna cosa serà un o dos centímetres, "una lleugera precipitació", explica, i arribaria de matinada. Haurien passat les hores suficients perquè els carrers de les ciutats i poblacions quedessin nets de neu, manté.
Es manté que es puguin veure algunes volves a cotes baixes, en punt on les precipitacions de neu no són tan habituals, però sempre dins d'aquests paràmetres, a primera hora, si hi ha alguna nevada serà per una lleugera precipitació, "molt minsa".
Sí que s'ha de notar a partir de dilluns, i sobretot dimarts, "una baixada notable de les temperatures. Entra una onada de fred, amb glaçades fortes a la nit, però en un ambient sec, amb migdies de sol", adverteix Serra. "Els Reis arribaran segur a tot arreu", indica el meteoròleg berguedà.
