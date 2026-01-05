El Berguedà es desperta enfarinat
Ha caigut fins a un dit de neu i els pobles han vist les seves teulades blanques
Josep-Rhys Vidal Vinyes
S'havia avisat de la possibilitat que nevés, i al final s’ha complert. Els Reis d’Orient han fet un regal per avançat als berguedans i berguedanes amb una nevada perquè quan es despertessin poguessin veure els carrers del seu municipi tenyits de blanc.
A la capital, Berga, ha caigut aproximadament un dit de neu i a primera hora del matí encara nevava una mica. Això sí, gràcies a la humitat de la carretera i la vorera no s’ha enganxat en aquestes zones. Més al sud, a Gironella i Puig-reig, també ha nevat fins al matí, però la neu tampoc s’ha enganxat massa més enllà dels cotxes, on a Puig-reig s’hi han arribat a acumular uns 3 o 4 centímetres. Cap a l'Alt Berguedà, a Bagà, la situació ha estat semblant, i de moment tampoc s’ha produït cap incidència per la neu, ja que, a l’haver plogut abans, aquesta no s’ha arribat a quedar a les vies.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil