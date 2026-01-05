Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Berguedà es desperta enfarinat

Ha caigut fins a un dit de neu i els pobles han vist les seves teulades blanques

El Passeig de la Pau nevat

El Passeig de la Pau nevat / Josep-Rhys Vidal Vinyes

Josep-Rhys Vidal Vinyes

Berga

S'havia avisat de la possibilitat que nevés, i al final s’ha complert. Els Reis d’Orient han fet un regal per avançat als berguedans i berguedanes amb una nevada perquè quan es despertessin poguessin veure els carrers del seu municipi tenyits de blanc.

A la capital, Berga, ha caigut aproximadament un dit de neu i a primera hora del matí encara nevava una mica. Això sí, gràcies a la humitat de la carretera i la vorera no s’ha enganxat en aquestes zones. Més al sud, a Gironella i Puig-reig, també ha nevat fins al matí, però la neu tampoc s’ha enganxat massa més enllà dels cotxes, on a Puig-reig s’hi han arribat a acumular uns 3 o 4 centímetres. Cap a l'Alt Berguedà, a Bagà, la situació ha estat semblant, i de moment tampoc s’ha produït cap incidència per la neu, ja que, a l’haver plogut abans, aquesta no s’ha arribat a quedar a les vies.

