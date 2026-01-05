Els reis i la màquina dels somnis reparteixen caramels i alegria a Berga
Ses Majestats han recorregut la ciutat entre la boira i les restes de neu del matí
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Un paisatge difícil de millorar. Una boira d'hivern i encara algunes restes de neu del matí han dibuixat en escenari fantàstic per la cavalcada de reis de Berga. Melcior, Gaspar i Baltasar han sortit amb el seu seguici de patges pels carrers de la capital berguedana per repartir caramels als nens que s’havien portat bé, i carbó a aquells que no. Per això, es comptava amb uns 450 quilograms de caramels (la majoria sense sucre ni gluten) i 114 quilograms de carbó.
La rua s’ha iniciat a les 5 de la tarda a la plaça Gernika i s’ha repetit el recorregut de cada edició, per la qual cosa els tres Reis Mags han continuat fins a la carretera de Sant Fruitós, per posar rumb a la plaça de Sant Pere pel carrer del Roser i el carrer Ciutat.
Aquest últim carrer, que es fa a peu, és el quin més gent ha arreplegat, que han acompanyat pràcticament de la mà als reis fins a la plaça, la qual s'ha omplert d’infants amb els ulls plens d’il·lusió. “Hem de millorar una mica la pujada del carrer Major perquè es desgavella una mica”, ha explicat Ermínia Altarriba, regidora de festes de l’Ajuntament de Berga, que n’ha destacat la dificultat al ser “una festa molt participada”.
Un cop davant l’Ajuntament, s’ha repetit l’adoració del pessebre com en l’anterior edició, i els reis han rebut les claus de Berga per part de l'alcalde per poder portar els regals a les cases de tots els nens i nenes. Després dels discursos dels tres reis, Ses Majestats han rebut a la sala de plens a tots els infants que els deien els regals que volien i prometien haver-se portat bé. Això ha estat a cap a les 8 del vespre, després de més de dues hores que ha durat la rua.
Però la gran novetat d’aquesta cavalcada ha estat la nova màquina dels somnis. Uns patges reials han anotat els desitjos dels nens en un pergamí gegant. Un cop es posaven aquests somnis dins la màquina, començava un espectacle al voltant d’un nen gegant adormit que esperava que passessin els reis. Això ha provocat que les carrosses anessin més juntes que en altres ocasions. El consistori ha acceptat que això “s’ha de millorar una mica”, però està molt satisfet amb el resultat. “Feien ressaltar la imaginació”, ha destacat Altarriba.
Aquest any, els tres reis i els seus patges no han llençat els caramels, sinó que els han donat a la mà. L’Ajuntament ha pres aquesta mesura per evitar “perills”, ja que molts nens s’apropaven molt de forma perillosa a les carrosses per arreplegar-ne els màxims possibles.
Pel que fa a la resta, just darrere de l'estrella que lidera la comitiva, s’han tornat a veure les papallones de l’any passat, que han repetit. La regidora explica que segurament es mantindrà en un futur, ja que és “molt vistós” i “ho omplen de màgia”.
També s'han mantingut els elements lluminosos de les tres carrosses de Ses Majestats i s'ha recuperat la comparsa dels armats. “Feia molts anys que ens ho demanaven”, ha explicat Altarriba. Ja per acabar ha tancat la comitiva la carrossa del carbó.
La vetllada l’han animat amb música la Banda de l’Escola Municipal de Música de Berga, el Conservatori de música dels Pirineus, la xaranga musical Entrompats Band i el grup local de percussió Vibra.
