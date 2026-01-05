El Guixaró rehabilita el teatre i estrena la Via del Carrilet
El primer s’ha adequat com a refugi climàtic mentre la segona s’ha recuperat com a via pedalable
Josep-Rhys Vidal Vinyes
El 2025 ha estat un any d’inversions per la colònia del Guixaró, pertanyent al municipi de Casserres. Les actuacions al Teatre del Guixaró i a la Via del Carrilet, juntament amb altres actuacions, sumen aproximadament un milió d’euros invertits a la colònia aquest passat any.
Rehabilitació del Teatre del Guixaró
Les obres al Teatre del Guixaró han donat una dimensió nova a l’edifici. Segons ha comentat l’alcalde de Casserres, Eduard Subirana, a Regió7, està previst que durant el primer trimestre d’aquest nou any s’obri l’edifici i es posi a disposició d’entitats i particulars que en vulguin fer ús. “Tindrem un equipament amb cara i ulls que ens permetrà fer coses, i a més quedarà molt bonic”, ha exposat el batlle. Per això, s’ha renovat el terra, s’ha posat aïllant tèrmic a les parets, s’han posat finestres i portes noves i s’ha revestit el sostre, amb l’objectiu que s'hi puguin fer activitats com ioga, ball en línia o qualsevol altra que es proposi.
Tot això ha permès millorar l’eficiència energètica de l’edifici. A part, ara el teatre també actuarà com a refugi climàtic, ja que el nou equipament compta amb un sistema d’aire condicionat per a quan faci molt fred o molta calor.
A més, des de l’Ajuntament es vol aprofitar l'obertura del local per crear una Assemblea de Colònia per saber les necessitats dels veïns, que a vegades resulta complicat a causa de la distància amb el nucli de Casserres.
De cara a un futur, està previst acabar d'executar algunes actuacions per acabar de polir els últims detalls del teatre. Per exemple, s’han de pintar algunes parts, acabar de reformar l’escenari, posar alguns llums i focus, treure les herbes enfiladisses de la banda del riu o fer una placeta davant perquè no s’entri directament des de la carretera.
Recuperació de la Via del Carrilet
El passat dimarts dia 30 es va obrir la nova Via del Carrilet des de Viladomiu Nou fins al Guixaró. L’Ajuntament de Casserres ha optat per recuperar aquest camí i convertir-lo en una via caminable i pedalable. Subirana ha explicat que l’objectiu era “mantenir l’essència del carrilet”, i per això, s’han mantingut alguns dels ponts i s’ha posat pedres com les quines hi havia a les vies al lateral del camí. Això sí, encara falten alguns petits retocs, però ja és funcional.
A més, ha destacat que aquesta via ha de ser més que un camí turístic. Ha de ser una via funcional pels veïns del Guixaró, perquè amb un cop de bici puguin arribar fins a Gironella. També ha deixat la porta oberta a, en un futur, continuar la via verda cap a l’altra banda per arribar fins a Cal Prat i Puig-reig.
Aquestes accions s’han pogut dur a terme gràcies a la Generalitat de Catalunya, que ha aportat quasi 600.000 euros entre les dues accions (300.000 al Teatre del Guixaró i 283.543,96 a la Via Verda). La Diputació de Barcelona també ha aportat 66.000 euros a les obres del Teatre del Guixaró, i 50.000 a la Via del Carrilet.
