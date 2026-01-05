Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La mainada de la Pobla de Lillet surt "A cridar els Reis" amb esquelles perquè no passin de llarg

Un bon grup de joves s'ha aplegat el matí del dia de les cavalcades en una activitat de llarga tradició i pràcticament única

Els nens de la Pobla en la soritda del dia 5 per anar "A crida als Reis" / Enric Garcia Jódar

Enric Badia

Enric Badia

Manresa

A la Pobla de Lillet els nens i nenes surten "A cridar els Reis". La tradició més que centenària, revisada fa una trentena d'anys per una colla de famílies arrelades a la població, consisteix a fer picar el batall de les esquelles, i fer-ho fort i de manera continuada, amb la il·lusió dels petits que aquell soroll esdevingui un so audible per a Ses Majestats, una crida, com diu el nom de l'activitat, perquè els Reis no s'oblidin de fer parada a la Pobla, a la casa de tots els infants, a deixar-hi alguns regals.

Els nens, acompanyats d'alguns adults, no només passen pels carrers tocant les esquelles, sinó que, a més a més, canten cançons als Reis de l'Orient, els canten nadales tradicionals, explica Jordi Puntas, un dels impulsors de la reinterpretació de la festa.

Els nens que han fet la crida aquest dilluns a la Pobla de Lillet / Enric Garcia Jódar

La Pobla de Lillet ha quedat com una de les escasses poblacions on es fa aquesta crida als reis. La tradició ve del segle XIX, quan les àvies del poble sortien, cadascuna a la vora de casa seva, a tocar l'esquella per fer la crida. Explica Jordi Puntas, que aquella era una crida una mica més desangelada, "se sentia una esquella aquí, una altra més enllà", i fa tres dècades, "els pares amb nanos petits, el meu tenia 3 anys, van canviar aquesta tradició de cadascú al seu barri per unir tota la canalla del poble en un punt i fer un recorregut". "És una manera de tenir els petits entretinguts fins que arriba l'hora de la cavalcada" indica Puntas.

