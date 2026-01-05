La mainada de la Pobla de Lillet surt "A cridar els Reis" amb esquelles perquè no passin de llarg
Un bon grup de joves s'ha aplegat el matí del dia de les cavalcades en una activitat de llarga tradició i pràcticament única
A la Pobla de Lillet els nens i nenes surten "A cridar els Reis". La tradició més que centenària, revisada fa una trentena d'anys per una colla de famílies arrelades a la població, consisteix a fer picar el batall de les esquelles, i fer-ho fort i de manera continuada, amb la il·lusió dels petits que aquell soroll esdevingui un so audible per a Ses Majestats, una crida, com diu el nom de l'activitat, perquè els Reis no s'oblidin de fer parada a la Pobla, a la casa de tots els infants, a deixar-hi alguns regals.
Els nens, acompanyats d'alguns adults, no només passen pels carrers tocant les esquelles, sinó que, a més a més, canten cançons als Reis de l'Orient, els canten nadales tradicionals, explica Jordi Puntas, un dels impulsors de la reinterpretació de la festa.
La Pobla de Lillet ha quedat com una de les escasses poblacions on es fa aquesta crida als reis. La tradició ve del segle XIX, quan les àvies del poble sortien, cadascuna a la vora de casa seva, a tocar l'esquella per fer la crida. Explica Jordi Puntas, que aquella era una crida una mica més desangelada, "se sentia una esquella aquí, una altra més enllà", i fa tres dècades, "els pares amb nanos petits, el meu tenia 3 anys, van canviar aquesta tradició de cadascú al seu barri per unir tota la canalla del poble en un punt i fer un recorregut". "És una manera de tenir els petits entretinguts fins que arriba l'hora de la cavalcada" indica Puntas.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil