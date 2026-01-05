Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Alerta per neuJoan GarcíaCavalcada de ReisPastorets de BergaMor Climent Forner
instagramlinkedin

El mercat municipal de Gironella es muda a la plaça de l’Estació

S’estrenarà el dimecres 7 de gener i tindrà més parades

Parada de fruita

Parada de fruita / Arxiu

Josep-Rhys Vidal Vinyes

Gironella

Aquest dimecres Gironella estrena el nou mercat municipal dels dimecres. A partir d’aquest dimecres 7 de gener, el mercat serà a la plaça de l’Estació, ubicada a tocar l’Avinguda Catalunya. Tal com ha destacat l’Ajuntament, aquesta reubicació i remodelació del mercat era necessària per adaptar-se als nous criteris administratius, de seguretat i d’oferta de productes de la Diputació de Barcelona.

Això sí, aquesta remodelació ha permès ampliar el nombre de parades fins a 11, i també en millora l’accessibilitat, ja que la superfície de la plaça és llisa. A més, el consistori defensa que també facilita l’aparcament gratuït i sense límit horari, amb l’aparcament de l’Espai el Blat o el nou aparcament de Cal Forroll.

La nova ubicació també permet crear sinergies amb el comerç local, pel fet que augmentarà el nombre de visitants que passin per l’eix comercial, que és l’Avinguda Catalunya. A part, també s’incorporen millores en la seguretat.

El mercat de Gironella, més conegut com el mercat dels dimecres, ofereix productes alimentaris, del sector tèxtil i d’artesania locals des de primera hora del matí fins entrat el migdia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
  2. Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
  3. Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
  4. «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
  5. Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
  6. Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
  7. Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
  8. Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil

Jorge González guanya el IV Torneig d’Actius de Reis

Jorge González guanya el IV Torneig d’Actius de Reis

Com afectarà l'episodi de neu i pluja a la Cavalcada de Reis del teu municipi?

Com afectarà l'episodi de neu i pluja a la Cavalcada de Reis del teu municipi?

Dimarts sense nevades, però amb un descens de les temperatures i fortes glaçades

Dimarts sense nevades, però amb un descens de les temperatures i fortes glaçades

El Bisbe de Solsona acomiada mossèn Climent Forner

El Bisbe de Solsona acomiada mossèn Climent Forner

Aquests són els regals de segona mà més sol·licitats pels catalans: una opció més sostenible que triomfa a Nadal

Aquests són els regals de segona mà més sol·licitats pels catalans: una opció més sostenible que triomfa a Nadal

El mercat municipal de Gironella es muda a la plaça de l’Estació

El mercat municipal de Gironella es muda a la plaça de l’Estació

Què fer amb Veneçuela, Trump i Delcy Rodríguez? Els partits espanyols es posicionen després de dos dies frenètics

Què fer amb Veneçuela, Trump i Delcy Rodríguez? Els partits espanyols es posicionen després de dos dies frenètics

La neu deixa gruixos d'entre 3 i 4 centímetres de manera generalitzada i cap incidència greu

La neu deixa gruixos d'entre 3 i 4 centímetres de manera generalitzada i cap incidència greu
Tracking Pixel Contents