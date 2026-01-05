El mercat municipal de Gironella es muda a la plaça de l’Estació
S’estrenarà el dimecres 7 de gener i tindrà més parades
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Aquest dimecres Gironella estrena el nou mercat municipal dels dimecres. A partir d’aquest dimecres 7 de gener, el mercat serà a la plaça de l’Estació, ubicada a tocar l’Avinguda Catalunya. Tal com ha destacat l’Ajuntament, aquesta reubicació i remodelació del mercat era necessària per adaptar-se als nous criteris administratius, de seguretat i d’oferta de productes de la Diputació de Barcelona.
Això sí, aquesta remodelació ha permès ampliar el nombre de parades fins a 11, i també en millora l’accessibilitat, ja que la superfície de la plaça és llisa. A més, el consistori defensa que també facilita l’aparcament gratuït i sense límit horari, amb l’aparcament de l’Espai el Blat o el nou aparcament de Cal Forroll.
La nova ubicació també permet crear sinergies amb el comerç local, pel fet que augmentarà el nombre de visitants que passin per l’eix comercial, que és l’Avinguda Catalunya. A part, també s’incorporen millores en la seguretat.
El mercat de Gironella, més conegut com el mercat dels dimecres, ofereix productes alimentaris, del sector tèxtil i d’artesania locals des de primera hora del matí fins entrat el migdia.
