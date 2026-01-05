La millora del nucli antic, els camins i les instal·lacions esportives, en el pressupost del 2026 de Borredà
En total, l'import inicial s'eleva fins als 1.223.147,73 euros, però s'hi aniran sumant les subvencions que arribin al llarg de l'any
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Borredà arranca aquest 2026 amb un pressupost de més d’1 milió d’euros, més concretament d'1.223.147,73 euros. Jesús Solanellas, alcalde del poble, ha recalcat que aquest és un “pressupost inicial” i que, com s’ha fet en els anys anteriors, durant l’any s’anirà ampliant amb els ajuts i subvencions que vagin arribant.
En l’apartat d’actuacions previstes, està l’execució de la quarta fase del projecte de millora del nucli antic, iniciat fa 10 anys. En aquesta part s’acabarà de finalitzar el carrer Manresa, que és el quin fa les funcions de carrer Major. L’obra consistirà en la renovació de serveis i la pavimentació en plataforma única per continuar amb el model de l’anterior fase a la Plaça Major. Des de l’Ajuntament expliquen que “l’estretor en algun dels trams motiva aquesta plataforma única que dona continuïtat a l'“illa de vianants” que té tot el nucli antic”.
Aquesta obra té una previsió d’uns 400.000 euros, encara que des de l’Ajuntament es creu que acabaran sent menys, i que es podrà finançar únicament amb els ajuts de la Diputació de Barcelona, que hi posarà 238.520,90 euros, i de la Generalitat de Catalunya, que n'aportarà 114.223,22. Això sí, ha destacat que el consistori té prevista la possibilitat de posar diners propis en cas que així es necessiti.
L’Ajuntament ha hagut de dividir l’obra en sis parts per “fer possible el seu finançament” i “no entorpir la vida quotidiana” dels veïns. Ja de cara a l’any 2027 es preveu que s’iniciï la cinquena fase, que se centrarà en la zona de La Placeta, el carrer de Dalt i el tram pendent del Camí de Frontanyà. Finalment, el 2028 o 2029, es finalitzarà la sisena i última part d’aquest projecte de remodelació del nucli antic. El consistori defensa que aquestes obres de millora eren necessàries per renovar uns serveis molt antics i adaptar el paviment a les normes actuals de mobilitat.
Més actuacions
A part d’aquesta inversió, hi ha altres projectes programats per aquest 2026. La Diputació de Barcelona ha concedit una subvenció de 57.000 euros per arreglar els camins que porten a cases habitades. Això sí, des de l’Ajuntament reconeixen que la llista és llarga, i queden camins pendents de cara als anys vinents.
Pel que fa a la zona esportiva, la Generalitat aportarà 20.000 euros que serviran per renovar les instal·lacions elèctriques i d’enllumenat, cosa que millora l'eficiència i redueix la despesa. També es renovarà el terra de la pista de tenis gràcies a un ajut d’11.190,35 euros procedent de la Diputació.
L’Ajuntament també ha aprovat una despesa de 33.000 euros per la compra d’un nou tot terreny per a la brigada de manteniment, ja que un dels dos actuals era força envellit i necessitava ser substituït.
