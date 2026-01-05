El pavelló de Puig-reig s’omple d’infants per veure a Ses Majestats
Abans d'iniciar la cavalcada s'han baixat les torxes des del Turó de la Senyera
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Els Reis d’Orient han visitat Puig-reig aquest dilluns per la cavalcada de cada any. Després que a les 6 de la tarda es posés en marxa la baixada de torxes des del Turó de la Senyera, a dos quarts de 7 ha començat el recorregut des de la piscina municipal. La cavalcada ha estat plena d’il·lusió, màgia i elements de foc.
Un cop finalitzat el recorregut, Melcior, Gaspar i Baltasar han rebut pa i sal i les claus de la ciutat de Puig-reig per part de l’alcaldessa Eva Serra, per així poder entrar a les cases de tots els purretxencs i purrentxenques a deixar els regals.
Posteriorment, el pavelló de Puig-reig s’ha omplert de nens i nenes petits, i no tan petits, que volien saludar i compartir un moment amb Ses Majestats, per demanar els regals que volien rebre en cas d’haver-se portat bé.
