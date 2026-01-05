Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Se suspèn la Fira dels Reis de Casserres pel temporal

S'ha mantingut l'esmorzar del matí, i el taller de fanalets s'ha passat a l'antiga biblioteca

Els organitzadors preparant l'esmorzar sota la neu

Els organitzadors preparant l'esmorzar sota la neu / Ajuntament de Casserres

Josep-Rhys Vidal Viyes

Berga

El temporal ha obligat a suspendre la Fira dels Reis de Casserres. Aquest matí, després que l'organització (formada per l'Ajuntament, els Amics Ramaders, Casserres Comerç, el Futbol Sala Casserres) es reunís, s'ha considerat necessari cancel·lar la cita per "vetllar per la seguretat" tant de paradistes com de visitants. Malgrat la caiguda de neu, l'esmorzar a la plaça de Santa Maria s'ha realitzat igualment. L'organització ha avisat que pot ser que hi hagi paradistes que muntin les seves parades igualment pel seu compte.

Canvi d'ubicació del taller de fanalets

A causa de la nevada, l'Ajuntament de Casserres també ha decidit traslladar el taller de fanalets d'aquest matí a un lloc interior. Per això, l'activitat es realitzarà a l'antiga biblioteca del municipi.

