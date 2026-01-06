La Fira dels Reis de Montclar escalfa als visitants entre el fred
La boira i les baixes temperatures no han impedit que centenars de cotxes es desplacessin fins al Pla de les Alzines
Josep-Rhys Vidal Vinyes
El fred no ha aturat als pocs milers de visitants de reunir-se com cada any al Pla de les Alzines per la Fira dels Reis de Montclar. Malgrat el paisatge de boira, neu i unes temperatures molt baixes, una trentena de paradistes han portat els seus productes fins aquest poble del Berguedà.
Sobretot s'han ubicat al Pla de les Alzines parades de formatge i d’embotits, encara que també hi ha hagut altres productes alimentaris, artesanals i de roba. Una d'aquestes altres parades ha estat la del Pol Calderer, del celler Dos Becs, que ha portat per primer any un repertori de cervesa, ginebra i altres licors. Explica que li han “parlat molt bé de la fira”, i s'ha mostrat molt satisfet amb el “moviment” i la “vida” que hi havia. Ha coincidit el Tomás Carmona, que ven bijuteria artesanal i no artesanal, i ja és un habitual de la cita. Carmona ha volgut fer valdre la “quantitat de gent” que s'ha desplaçat i l’“ambient” que hi ha a la fira.
L’alcaldessa del poble, Raquel Sala, ha destacat que és un dia marcat al calendari: “Per Montclar marca que s'acaben les festes i comença l'any”. “Faci fred o faci sol, sempre bé gent”, ha ressaltat Sala, que ha afegit que s'ha convertit en una festa “consolidada”.
Però si una cosa ha combatut el fred ha estat l'esmorzar. Des de primera hora del matí que s'han encès uns focs (en els quals s'ha arreplegat la gent al voltant per escalfar-se) per poder torrar el pa i menjar-lo amb l'embotit i la cansalada que es repartia. L’esmorzar d’aquest any l’han elaborat, conjuntament amb l’Ajuntament, els veïns de Montclar amb l’ajuda del CE Puig-reig. Molts berguedans d'arreu de la comarca, com l'Olímpia Gallego, que fa dotze anys que ve des de la Pobla de Lillet, ja ho veuen com una cita al calendari. “És un dia especial, ja ho he fet com una tradició”, ha compartit Gallego.
L'alcaldessa ha explicat que aquest any la gent ha arribat més tard que en anteriors edicions, a causa del fred i la boira que ha marcat el paisatge del Berguedà des de bon matí. Això sí, durant el matí s'ha anat animant i han començat a arribar cotxes que han fet una fila d'aparcament interminable a una banda de la carretera. També ha ajudat que cap a quarts de dotze ha sortit el sol, a la vegada que arribava la xaranga Entrompats Band per tal d’animar al públic assistent amb música en directe.
A més, s'han desplaçat fins a la zona motos i cotxes antics que han tingut el seu espai, a la vista de tots els visitants.
La Fira dels Reis de Montclar marca el final de les festes al Berguedà. Després de fer el tortell de reis a l’hora de dinar, Montclar ja es prepara per dir adeu a les festes i reprendre la normalitat a partir de demà, esperant amb ganes el següent dia de reis. Com diu l’alcaldessa Sala, “quan s’acaba, l’indret torna a quedar tranquil durant tot l’any”.
