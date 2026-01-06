Més que un joc: les quines es consoliden al Berguedà
Centenars d'assistens es concentren per jugar, però sobretot per reunir-se
Josep-Rhys Vidal Vinyes
Les quines s’estan convertint en un imprescindible per Nadal en alguns pobles del Berguedà. Durant aquestes festes es fan diverses quines, que atrauen centenars d’assistents fins al pavelló, alberg o local del municipi on s’organitzen per intentar que els toqui algun premi, però sobretot per passar-s'ho bé.
Segurament la més gran i coneguda és la Quina Berguedana que organitzen des de fa 9 anys el CE Berga, Bàsquet Berga, Handbol Berga, Mountain Runners i Club Voleibol Berga. Aquest any, tal com ha explicat a Regió7 Marc Pons, president de l’Handbol Berga, s’han arribat a aplegar al Pavelló Vell de Berga unes 800 persones. “Més de 800 és impensable”, ha confessat Pons. Aquesta quina, juntament amb la quina organitza la Brama i l’AFA de la Pobla de Lillet, són les dues primeres. En fer-se al dia 20 de desembre, Pons explica que és “el lloc on comencen les festes de Nadal”.
Però la cosa no acaba aquí. El dia de Nadal, la Comissió de Festes de Vallcebre també organitza la seva pròpia quina, així com els Diables del Clot de l’Infern de Puig-reig. Els dies 27 i 28, va ser el torn de Gironella, i en aquesta ocasió a càrrec de l’agrupació cultural Tres Pinyes. Ja passat al nou any, el dia 3 el Club de Patinatge Artístic Cercs fa la seva i aquest any, en commemoració del seu 30è aniversari, la Penya Blaugrana de la Pobla de Lillet també n’ha organitzat una aquest mateix dia. Com ha explicat Ricard Hernández, president de la penya, aquesta quina serveix per “omplir l’any d’actes” i “perquè es vegi que la penya està activa i que fa coses pel barcelonisme i pel poble”.
Pons reconeix que aquí al Berguedà el joc té un paper secundari: “S’ha convertit en una cosa més lúdica i festiva, com un concert. Més que anar a jugar la gent s’ho va a passar bé”. Els organitzadors de les quines coincideixen en el fet que ha esdevingut un “punt de trobada” per la gent del poble. Regió7 ha pogut parlar amb el guanyador d’aquest any del viatge valorat en 2.000 euros de la Quina Berguedana, el Blai Minoves, que reconeix que hi van cada any independentment que els toqui, perquè “és una bona experiència”. De fet, Minoves ha destacat les activitats que es fan a part del joc fan un ambient més festiu. També a la quina del dia 20 de la Pobla de Lillet es fa un Kahoot amb premi per tal que sigui més entretingut pels assistents.
Un bon exemple d’això és l’última quina que s’organitza al Berguedà, la del FC Montmajor (el 24 de gener), que combina música i cultura popular amb els premis. Marc Canturri, membre de la junta, explica que el club aprofita que és una època “en què no hi ha massa res” per “apropar l’equip al poble”, i ja va tenir més de 300 assistents en l’última edició. Amb aquesta finalitzen les quines al Berguedà d’aquestes festes i, com destaquen des de les organitzacions, el nombre d’assistents i l'interès per les quines creix any rere any.
Per acabar, aquesta data per a moltes entitats que ho organitzen és una font d’ingressos a tenir en compte, com reconeix Pons. Aquest finançament, com explica Marina Salvador, membre de la Brama de la Pobla de Lillet, en el seu cas serveix per millorar les instal·lacions de l’escola i guanyar uns diners per continuar fent activitats pel poble. Per això, les diferents entitats organitzadores de Berga, la Pobla de Lillet i Montmajor agraeixen molt i destaquen la col·laboració de tots els comerços locals que ofereixen els seus productes perquè siguin sortejats a les quines.
