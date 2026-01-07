El mercat setmanal de Gironella estrena ubicació amb més espai, nous paradistes i bones expectatives
El nou emplaçament a la plaça de l'Estació facilita l’accés i amplia fins a una desena l’oferta de parades, al nucli antic només en quedaven tres
El mercat setmanal dels dimecres a Gironella ha estrenat ubicació. El trasllat de la plaça de la Vila (al nucli antic) a la plaça de l'Estació (al centre del poble) respon a la necessitat de guanyar espai, millorar l’accessibilitat i adaptar-se a la normativa de seguretat, ja que els dimecres, mentre durava el mercat, no hi podien circular vehicles d’emergència.
Malgrat el fred intens (a les 7 del matí quan els paradistes muntaven el termòmetre marcava fins a –8 graus) el mercat ha obert amb cinc parades. El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Macià, ha explicat a Regió7 que les baixes temperatures han condicionat l’estrena: «Pel fred, ens han fallat les parades de flors i planter i dues de roba». Amb tot, assegura que la previsió és que en les pròximes setmanes s’hi instal·lin més parades i acabin sent una desena. El triple que fins ara, ja que a la plaça de la Vila eren tres. A part de les parades habituals de fruites i verdures i la d'olives, com a novetats n'hi ha una de pollastres a l’ast, croquetes i menjars preparats, i una altra d'embotits.
La plaça de l’Estació s’ha habilitat amb serveis específics: zona de càrrega i descàrrega per als compradors, lavabos que funcionen amb targeta i que poden utilitzar paradistes i clients, i punts de llum i d’aigua per a les parades. «Avui és un dia d’organització. D’aquí a uns dies farem la inauguració oficial del nou mercat», ha dit Macià, que ha destacat que el nou espai «té molt més aparcament» i que això pot atraure més públic, també de Cal Bassacs, Viladomiu Vell i Nou, Cal Ramons o Cal Blau.
Satisfacció entre els paradistes
Els paradistes s’han mostrat satisfets amb el nou espai. Isabel Ramírez, de la parada d'olives, celebrava el trasllat: «Estic molt contenta amb el canvi. Aquí hi ha millor accés i atrau més gent. Si els clients fidels que viuen al nucli antic no poden baixar, ja els he dit que em facin l'encàrrec i els ho puc portar. No els volem perdre. Però en volem guanyar de nous».
També ho veu molt positiu Gonzalo Reyes, paradista de fruita i verdura que fa més de quaranta anys que és al mercat de Gironella i que ara aquest dimecres ha fet parada a la plaça de l'Estació i no a la de Vila com fins ara: «És un altre món. El canvi és molt positiu perquè molta gent que a la part de dalt del poble (a l'altra banda del riu) no venia, aquí sí que ve. Hem vist moltes cares noves». Aplaudia la distribució de les parades i que s'hagi habilitat una part per aparcar per carregar la compra: "S'ha fet molt bé. El mercat anirà guanyant força, segur».
Per la seva banda, La Tituteca, una parada especialitzada en pollastres a l’ast i menjar casolà, ha debutat aquest dimecres al nou mercat de Gironella amb una acollida molt positiva. Llegeix-ho clicant aquí.
Nostàlgia dels veïns del nucli antic
El primer dia les sensacions eren bones entre els paradistes. Entre els compradors, hi havia sentiments contradictoris entre els veïns del nucli antic. Tot i reconèixer els avantatges logístics, Jaume Soler, resident al nucli antic, lamentava la pèrdua d’activitat comercial: «Em sembla bé el trasllat del mercat dels dimercres, però ara a la part de dalt al poble ja no ens queda absolutament cap comerç». Lamentava el tancament progressiu d'establiments els últims 60 anys: «Hi havia 133 establiments fa cinquanta o seixanta anys, menys banc i farmàcia teníem de tot, i ara només queda un bar». Tot i això, entén els motius de la decisió de traslladar el mercat: «Al centre de Gironella hi ha més gent, és més fàcil aparcar i, al cap i a la fi, no ens costa res baixar». En la mateixa línia s'expressava Roser Santasusana: "Soc clienta habitual del mercat setmanal perquè el tenia molt a prop de casa, ara el tinc més lluny, però continuaré venint, amb cotxe és molt accessible". A banda dels clients de sempre, compradors nous reconeixien aquest dimecres que al nucli antic no hi pujaven i que amb la nova ubicació compraran a les parades del mercat setmanal de Gironella.
Des de l’Ajuntament confien que el nou mercat serà un motor per revitalitzar l’activitat comercial. «El comerç s’ha d’ajuntar amb el mercat perquè una cosa porta l’altra», ha apuntat el regidor Jordi Macià, que ha recordat que la pèrdua de comerços al centre històric respon sobretot a la manca de clients.
