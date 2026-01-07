Rescaten un gos atrapat al canal de Cal Riera, a Puig-reig
L'animal es trobava en un punt inaccessible
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres a la tarda un gos que havia quedat atrapat en un punt de difícil accés del canal de Cal Riera, al municipi de Puig-reig, després de caure per un terraplè.
L’avís s'ha rebut a les 16.39 hores a través del telèfon d’emergències 112. Els efectius desplaçats al lloc dels fets han aconseguit treure l’animal, que es trobava en bon estat.
Un cop finalitzat el rescat, el gos ha quedat sota la custòdia de la Policia Local.
