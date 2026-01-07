Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Episodi de fredMor Mossèn Estanislau CorronsMercat de GironellaPlantacions de marihuanaJoan GarcíaLes fotos de la Cavalcada de Manresa
instagramlinkedin

Rescaten un gos atrapat al canal de Cal Riera, a Puig-reig

L'animal es trobava en un punt inaccessible

Efectius dels Bombers efectuant el rescat de l'animal

Efectius dels Bombers efectuant el rescat de l'animal / Bombers de la Generalitat

Alba Díaz

Alba Díaz

Puig-reig

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres a la tarda un gos que havia quedat atrapat en un punt de difícil accés del canal de Cal Riera, al municipi de Puig-reig, després de caure per un terraplè.

L’avís s'ha rebut a les 16.39 hores a través del telèfon d’emergències 112. Els efectius desplaçats al lloc dels fets han aconseguit treure l’animal, que es trobava en bon estat.

Un cop finalitzat el rescat, el gos ha quedat sota la custòdia de la Policia Local.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents