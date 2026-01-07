Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Episodi de fredMor Mossèn Estanislau CorronsPlantacions de marihuanaMascaretesLes fotos de la Cavalcada de Manresa
instagramlinkedin

La Tituteca arrenca amb força al renovat mercat de Gironella: «Sembla que no ens hem equivocat»

La parada de pollastres a l’ast i menjar casolà aterra amb bones vendes i bona acollida al mercat gironellenc

La Tituteca, parada de pollastres a l'ast i menjar casolà del mercat dels dimecres a Gironella

La Tituteca, parada de pollastres a l'ast i menjar casolà del mercat dels dimecres a Gironella / Anna Costa

Anna Costa

Anna Costa

Gironella

La Tituteca, parada especialitzada en pollastres a l’ast i menjar casolà, ha debutat aquest dimecres al nou emplaçament del mercat setmanal de Gironella (a la plaça de l'Estació) amb una acollida molt positiva. La regenten Irene Carbonell i la seva parella, que viuen a Roda de Ter. Irene Carbonell ha explicat a Regió7 que el negoci va néixer després d’agafar el traspàs d’un paradista que es jubilava: «Nosaltres teníem una rostisseria però ens va sortir l’oportunitat d’agafar el traspàs d’un senyor que feia pollastres a l’ast pels mercats i vam decidir fer un canvi».

Després de començar al mes d’agost i d’explorar diferents mercats, encara tenien el buit dels dimecres. La convocatòria de noves places obertes per l’Ajuntament de Gironella els va encarrilar: «Som joves, teníem ganes de treballar i volíem omplir la setmana. Vam enviar la documentació i tot va anar molt bé. A l’Ajuntament els va agradar la proposta i a nosaltres el poble».

Aquest dimecres al migdia, primer dia a Gironella, el balanç era molt positiu. «La gent ha respost molt bé, hem estat ben rebuts», ha remarcat Carbonell. Per trencar el gel i generar confiança, han ofert tastos: «Hem tallat un pollastre a l'ast i tothom qui ha volgut l’ha tastat». I ha agradat. Les vendes han anat de menys a més i han superat la previsió: «Hem començat posant pocs pollastres a coure i n'hi hem hagut d'afegir més perquè tenien bona sortida». També tenien bona sortida les croquetes casolanes de diferents gustos i altres plats preparats.

Amb la sensació d’encert, Irene Carbonell resumia així la jornada: «Des del primer moment Gironella ens va transmetre molt bones sensacions i sembla que no ens hem equivocat».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
  2. Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
  3. Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
  4. Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
  5. Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
  6. Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
  7. «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
  8. Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026

El mercat setmanal de Gironella estrena ubicació amb més espai, nous paradistes i bones expectatives

El mercat setmanal de Gironella estrena ubicació amb més espai, nous paradistes i bones expectatives

La Tituteca arrenca amb força al renovat mercat de Gironella: «Sembla que no ens hem equivocat»

La Tituteca arrenca amb força al renovat mercat de Gironella: «Sembla que no ens hem equivocat»

Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe

Els Mossos investiguen l’ordinador i el mòbil de Sergio Jiménez, l'‘streamer’ de Vilanova mort en directe

Catalunya posa en marxa la Taula del Senglar, l’òrgan que ha de reduir la població de senglars a la meitat

Catalunya posa en marxa la Taula del Senglar, l’òrgan que ha de reduir la població de senglars a la meitat

La Generalitat formalitzarà aquest dimecres la seva adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmica

La Generalitat formalitzarà aquest dimecres la seva adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmica

Treball planteja pujar 37 euros el salari mínim, fins als 1.221 euros al mes

Treball planteja pujar 37 euros el salari mínim, fins als 1.221 euros al mes

Sant Fruitós dota amb 500 euros un nou concurs musical

Sant Fruitós dota amb 500 euros un nou concurs musical

El Voltregà i l'Alcoi s'afegeixen al Reus i al Noia com a possibles rivals de l'Igualada Rigat a la Copa del Rei

El Voltregà i l'Alcoi s'afegeixen al Reus i al Noia com a possibles rivals de l'Igualada Rigat a la Copa del Rei
Tracking Pixel Contents