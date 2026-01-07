La Tituteca arrenca amb força al renovat mercat de Gironella: «Sembla que no ens hem equivocat»
La parada de pollastres a l’ast i menjar casolà aterra amb bones vendes i bona acollida al mercat gironellenc
La Tituteca, parada especialitzada en pollastres a l’ast i menjar casolà, ha debutat aquest dimecres al nou emplaçament del mercat setmanal de Gironella (a la plaça de l'Estació) amb una acollida molt positiva. La regenten Irene Carbonell i la seva parella, que viuen a Roda de Ter. Irene Carbonell ha explicat a Regió7 que el negoci va néixer després d’agafar el traspàs d’un paradista que es jubilava: «Nosaltres teníem una rostisseria però ens va sortir l’oportunitat d’agafar el traspàs d’un senyor que feia pollastres a l’ast pels mercats i vam decidir fer un canvi».
Després de començar al mes d’agost i d’explorar diferents mercats, encara tenien el buit dels dimecres. La convocatòria de noves places obertes per l’Ajuntament de Gironella els va encarrilar: «Som joves, teníem ganes de treballar i volíem omplir la setmana. Vam enviar la documentació i tot va anar molt bé. A l’Ajuntament els va agradar la proposta i a nosaltres el poble».
Aquest dimecres al migdia, primer dia a Gironella, el balanç era molt positiu. «La gent ha respost molt bé, hem estat ben rebuts», ha remarcat Carbonell. Per trencar el gel i generar confiança, han ofert tastos: «Hem tallat un pollastre a l'ast i tothom qui ha volgut l’ha tastat». I ha agradat. Les vendes han anat de menys a més i han superat la previsió: «Hem començat posant pocs pollastres a coure i n'hi hem hagut d'afegir més perquè tenien bona sortida». També tenien bona sortida les croquetes casolanes de diferents gustos i altres plats preparats.
Amb la sensació d’encert, Irene Carbonell resumia així la jornada: «Des del primer moment Gironella ens va transmetre molt bones sensacions i sembla que no ens hem equivocat».
